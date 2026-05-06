Recuperación del río Ozama avanza firme

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, junto a la coordinadora de la Unidad para la Readecuación de Barrios y Entornos (Urbe), Rocío Vidal encabezaron la mañana de ayer un recorrido por el barrio Las Lilas, en el sector Los Tres Brazos, Santo Domingo Este donde exhibieron los avances de la primera etapa del proyecto Recuperación de la Margen Oriental del Río Ozama.

En esta primera etapa que abarca unos 16 mil metros cuadrados de intervención urbana, fue completada la estabilización de suelos y la protección de márgenes en aproximadamente 325 metros lineales para la construcción de una vía paralela al río y la recuperación de parques.

De acuerdo con Rocío Vidal hasta el momento han sido demolidas 198 estructuras, entre viviendas y locales comerciales, y aún quedan 98 pendientes. Se estima que el proceso impactará a 365 familias, las cuales será reubicadas e indemnizadas conforme los levantamientos técnicos.

También indicó que se avanza en el remozamiento de infraestructuras comunitarias clave, como lo son un dispensario médico, un destacamento, canchas deportivas, un campo de béisbol infantil y parques recreativos.

“Nuestro compromiso es garantizar que cada familia reciba un trato justo y que el resultado final sea un espacio digno, funcional y sostenible para toda la comunidad”, afirmó.

Paliza destacó que el móvil del proyecto es la dignificación de las condiciones de vida de miles de familias que residen en zonas vulnerables, mediante la creación de espacios seguros, organizados y con oportunidades reales de desarrollo humano.

“Estamos apostando a una transformación profunda del ordenamiento urbano y la recuperación ambiental del río Ozama, pero sobre todo que prioriza a las familias devolviéndoles su dignidad y esperanza, porque nadie merece vivir en incertidumbre”, expresó el ministro.

Rumbo a la segunda fase

Dado a que la primera fase de la obra avanza acorde al cronograma establecido, las autoridades esperan poder dar inicio al segundo ciclo de la obra para el mes de julio de este año, en el que darán continuidad a la recuperación del borde del río, así como fortalecer el corredor verde mediante vegetación y espacios que garanticen sostenibilidad ambiental y bienestar colectivo para los 60 mil habitantes que serán impactados.

La iniciativa, que fue impulsada por la Presidencia para dirigir y transparentar las acciones de rescate, saneamiento y recuperación integral de las cuencas hidrográficas, forma parte además de los esfuerzos nacionales para reducir la vulnerabilidad climática y construir resiliencia territorial en comunidades expuestas a riesgos ambientales.

Para ello, el proyecto cuenta con la coordinación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.