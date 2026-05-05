Red pide duplicar salario mínimo del sector público

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

El presidente de la Red Dominicana de Comunicadores, Ramón Rosario Coco hizo ayer un llamado al presidente Luis Abinader para que disponga un aumento salarial de un 100% para los empleados públicos devengan el sueldo mínimo.

A propósito del Día Internacional del Trabajo, Rosario Coco explicó que la propuesta busca elevar el salario mínimo del sector público de RD$10,000 a RD$20,000 como medida urgente ante el impacto de la inflación y los encarecimientos del costo de la vida producto de la guerra en Medio Oriente.

“El sector público tiene todavía salarios de diez mil pesos. Deben multiplicarse al 100 %, porque la inflación en el país ha ha golpeado bastante fuerte a la sociedad dominicana”, dijo.

Asimismo, aclaró que el aumento no sería uniforme para todos los niveles salariales, sino un proceso escalonado que priorice a quienes reciben menos ingresos, mientras que los sueldos más altos tendrían incrementos menos o incluso podrían quedar sin variación.

Rosario Coco criticó la falta de inclusión del sector popular en las consultas del Gobierno para enfrentar la crisis económica derivada de los conflictos internacionales, e instó al presidente a convocar un encuentro abierto para recoger respuestas de la ciudadanía.