Relación entre abuso infantil y salud mental: expertos explican

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República Dominicana ha sido sacudida en los últimos días por varios casos de abuso infantil que han generado indignación y alarma social.

Entre los hechos más recientes figuran el caso de una maestra que alegadamente agredió a una niña mientras le daba de comer y el de una influencer que golpeó a su hijo durante una transmisión en vivo en TikTok.

Ante esta preocupante realidad, especialistas y líderes de opinión advierten que la salud mental debe convertirse en una prioridad nacional para prevenir este tipo de violencia.

El presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, Reinaldo Jiménez, llamó a una intervención integral desde el Estado.

“Hay que higienizar la salud mental para que puedan dejar de pasar estos casos y ayudar nosotros desde todos los estamentos del Estado”, expresó.

En la misma línea, el psiquiatra Rafael García Álvarez alertó sobre las secuelas a largo plazo del maltrato infantil.

“Estamos haciendo que ese niño en el futuro se convierta también en un abusador, porque uno tiende a reciclar lo que vivió”, explicó.

El especialista insistió en que las autoridades deben procurar que los servicios de salud mental lleguen a todos los sectores, especialmente a las comunidades marginadas donde el acceso es limitado.

Por su parte, el representante de la Iglesia Evangélica ante el Poder Ejecutivo, Milciades Franjul, consideró urgente fortalecer los controles emocionales en el entorno educativo.

“Cada cierto tiempo en los centros de enseñanza hay que comenzar las evaluaciones emocionales. Tenemos que hacer las evaluaciones correspondientes”, sostuvo.