Influencer agrede a su hijo durante una transmisión en vivo en TikTok: esto se sabe del caso

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La influencer dominicana Dileisy Yokasta García, conocida en redes sociales como dileisigar_cia, ha generado una ola de rechazo tras la difusión de un video en el que, presuntamente, maltrata a su hijo de apenas un año durante una transmisión en vivo en TikTok.

En el audiovisual, que circula ampliamente en distintas plataformas, no se observa de forma directa una agresión física. Sin embargo, se escuchan los gritos del menor, así como expresiones ofensivas y de alto tono por parte de la madre.

Influencer agrede a su hijo durante una transmisión en vivo en TikTok

¿Qué dicen las autoridades?

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) informó que intervino en el rescate del niño, mientras que la madre fue detenida y será sometida ante la justicia.

“El niño fue colocado bajo protección, y con la madre se estará agotando el proceso judicial correspondiente”, comunicó Conani a periodistas de Hoy Digital.

La institución precisó que el caso es investigado por la Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago, en coordinación con su oficina regional en esa demarcación.