Reporta rescate y zonas de SD, SC y MP inundadas

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Rescatistas de la Defensa Civil Dominicana realizan, desde la madrugada de ayer, labores preventivas y de respuesta en las zonas afectadas por las lluvias, provocadas por una vaguada en altura que incide sobre el país.

Técnicos de la Defensa Civil rescataron con vida a un señor que quedó atrapado en una alcantarilla en Las Praderas en Santo Domingo Oeste, donde también llevaron a diez adultos mayores a una zona segura tras las inundaciones.

La institución explicó que, según datos de la Sala de Situación de la Defensa Civil, se reportaron inundaciones en Manoguayabo, Los Alcarrizos, Pedro Brand, La Guáyiga y en los kilómetros 18 y 22 de la autopista Duarte, en Santo Domingo.

En el Distrito Nacional se reportaron la crecida del río Isabela y el desbordamiento de las cañadas Arroyo Manzano, Aguacate y Los Girasoles, sin que hubiera víctima.

El director de la DC, Juan Salas, informó que en Monte Plata se mantienen zonas anegadas, entre las que están localidades de Peralvillo, Las Cuabas, Los Botaos, Mamá Tingó, esto tras la crecida del río Ozama.

Salas indicó que están trabajando también en San Cristóbal , específicamente en la cuenca de los ríos Nigua y Yubazo, así como en zonas vulnerables del Gran Santo Domingo, Puerto Plata y Monte Plata, donde las precipitaciones han sido más intensas.

“Desde la madrugada de ayer nuestros equipos están en terreno salvando vidas. De igual manera, continuamos en contacto con las gobernadoras provinciales y las alcaldías locales, con quienes coordinamos la activación de los Comités de Prevención, Mitigación y Respuesta (CPMR), espacios donde participan todos los actores de respuesta”, dijo Salas.