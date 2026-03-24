República Dominicana avanza con nueva proyecto de Ley Antimonopolio para mercados más competitivos

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– Especialistas nacionales e internacionales coincidieron en que el Anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y de Competencia Económica representa un paso decisivo para fortalecer el funcionamiento de los mercados en la República Dominicana, generando condiciones más transparentes para competir, mayor seguridad para la inversión y beneficios directos para los consumidores.

Durante un diálogo técnico titulado “Reglas claras para competir: diálogo sobre la reforma de la ley de competencia en la República Dominicana”, expertos analizaron los principales avances que introduce la propuesta legislativa presentada recientemente al Poder Ejecutivo con el objetivo de modernizar la Ley Núm. 42-08 General de Defensa de la Competencia.

Los participantes coincidieron en que la actualización del marco legal permitirá mercados más dinámicos y competitivos, lo que se traduce en mayor oferta de bienes y servicios, mejores precios para los consumidores y un entorno más propicio para la innovación y el crecimiento empresarial.

Entre las innovaciones más relevantes del anteproyecto se encuentran nuevas herramientas para investigar y sancionar prácticas anticompetitivas, así como la incorporación de un régimen de control previo de fusiones y adquisiciones, mecanismo que permitirá evaluar con anticipación operaciones empresariales que puedan afectar la competencia en los mercados.

El conversatorio contó con la participación de María Elena Vásquez Taveras, presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia); Alejandro Ibarra, experto en Derecho de la Competencia del Competition Law Center de la George Washington University; y Antonella Salgueiro, experta y consultora internacional en comercio y competencia.

Durante su intervención, Vásquez Taveras explicó que la actualización del marco legal responde a las profundas transformaciones que han experimentado los mercados dominicanos desde la aprobación de la ley vigente.

“En los últimos años los mercados dominicanos han evolucionado de manera acelerada. La economía digital ha transformado sectores completos y las concentraciones empresariales se producen a una velocidad que el legislador de 2008 no pudo prever”, señaló.

La presidenta de ProCompetencia destacó que el objetivo del anteproyecto es dotar al país de una legislación moderna que garantice reglas claras para competir, promueva la inversión y fortalezca la confianza en el funcionamiento de los mercados.

Al pronunciar las palabras de apertura, Adam Al Sarraf, representante del Commercial Law Development Program (CLDP) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, reafirmó la disposición de ese organismo de continuar colaborando con las autoridades dominicanas mediante asistencia técnica para fortalecer la aplicación de la legislación de competencia.

Por su parte, Antonella Salgueiro calificó el anteproyecto como un “salto cualitativo” en el fortalecimiento institucional del país y destacó que la propuesta incorpora herramientas modernas utilizadas en las legislaciones más avanzadas, como las inspecciones sorpresa, que facilitan la obtención de evidencias en investigaciones de prácticas anticompetitivas.

Asimismo, valoró la inclusión de un programa de clemencia, mecanismo ampliamente utilizado en los sistemas de competencia más desarrollados que permite detectar acuerdos colusorios desde el interior de las organizaciones.

“El anteproyecto fortalece de manera integral la capacidad de la autoridad de competencia para detectar, investigar y sancionar conductas anticompetitivas, alineando a la República Dominicana con las mejores prácticas internacionales”, explicó.

Alejandro Ibarra destacó especialmente la incorporación del control previo de concentraciones, señalando que este mecanismo permitirá preservar condiciones competitivas en los mercados antes de que se produzcan efectos negativos para consumidores y empresas.

“El control de concentraciones es una herramienta preventiva que protege la dinámica competitiva de los mercados y contribuye a generar mayor oferta, innovación y eficiencia”, indicó.

Sobre el conversatorio

El diálogo se realizó en el marco de la sexta edición de Diálogos de Competencia, iniciativa organizada por el Commercial Law Development Program (CLDP) y ProCompetencia que promueve el debate técnico sobre el desarrollo del derecho de la competencia y su impacto en el crecimiento económico y el bienestar social.

El panel fue moderado por el director de Promoción y Abogacía de la Competencia, José Beltré, y se celebró en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con la participación de académicos y estudiantes de Derecho, Economía y otras áreas del conocimiento