República Dominicana cierra Fitur 2026 con promesas de inversión por RD$855,600 millones

Publicado por Marien Aristy Capitán Creado: Actualizado:

Madrid, España

La banca de la República Dominicana cerró ayer sus negociaciones en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 captando US$13,370 millones (RD$855,680 millones) en proyectos de inversión que aportarán al país al menos 10,000 nuevas habitaciones que ya están confirmadas para los próximos tres años y permitirá recibir anualmente 500,000 turistas más.

El anuncio fue hecho ayer por el ministro de Turismo, David Collado, en la tradicional rueda de prensa de cierre de Fitur, donde explicó que las nuevas habitaciones excluyen las habitaciones inmobiliarias/mixtas y aseguró que la cifra “es un número extraordinariamente impresionante. Definitivamente: ha sido un éxito total nuestra participación en Fitur”, aseguró Collado.

Al desglosar los resultados por bancos, Collado informó de esas negociaciones el Banco Popular logró acuerdos por US$6,200 millones, el Banco de Reservas por US$4,200 millones y el Banco BHD por US$2,970.

Estas negociaciones, apuntó Collado, fueron producto de más de 150 reuniones de negocios que sostuvieron los bancos en Fitur. Esas reuniones, indicó, fueron parte de las 1,500 reuniones de negocios privadas que sostuvieron las 60 empresas que participaron como coexpositores.

Otro logro alcanzado en Fitur 2026, explicó Collado, fue cerrar acuerdos con las líneas aéreas para mejorar la conectividad con el país: firmó con Air Europa, Iberia (línea aérea a la que le pidieron mejorar el servicio), Cóndor (la principal línea aérea de Alemania), World2Fly, Worl2be y Edelweiss, con la que garantizó vuelos para poder llegar a 1,200,000 turistas europeos en el 2026 (el año pasado fueron 1,025,000).

Respecto a los nuevos proyectos y habitaciones, Collado manifestó que el caso de Miches es único en la región que en tres años se ha convertido en un destino turístico sólido con 2,500 habitaciones. En Fitur se anunciaron 1,500 habitaciones nuevas con una inversión de más de US$1,400 millones.

Collado también comunicó que Casa de Campo y Central Romana formalizaron un acuerdo con MSC Cruceros para que el puerto de cruceros y el aeropuerto sea un como homeport internacional garantizando a partir de octubre 120,000 visitantes adicionales a La Romana.

Por otro lado, además de dar unas pinceladas en torno al interés por el turismo deportivo, de entretenimiento, cultural y gastronómico, Collado informó que la nueva secretaria general de la Organización Mundial del Turismo, Shaikha Al Nowais, irá a la República Dominicana para lanzar un proyecto piloto del turismo de sostenibilidad y discapacidad.

Desglose de los bancos

Junto a Collado encabezaron la rueda de prensa los tres representantes de los bancos que patrocinaron Fitur 2026: Luis Espínola, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios Nacionales e Internacionales del Banco Popular Dominicano, quien fue el primero en rendir las cuentas de las negociaciones; Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo del Banco de Reservas (Banreservas); y Guillermo Méndez, vicepresidente ejecutivo del Banco Cooperativa y Empresarial del Banco BHD.

Cuando ofreció los números del Banco Popular, Espínola explicó que las negociaciones representan una inversión total estimada en US$6,200 millones para 36 proyectos turísticos, cuyos pontenciales financiamientos, que inicialmente fueron previstos en US$1,300 millones, terminaron ascendiendo a unos US$3,100 millones.

De estos proyectos, agregó, cinco corresponden a nuevos desarrollos. El 90 % de los financiamientos negociados irán destinados al sector hotelero y el 10 % a las ofertas complementarias.

Posteriormente, Aguilera señaló que Banreservas logró acuerdos de inversión superiores a los US$6,500 millones, los cuales se traducirán en expectativas de financiamiento por más de US$4,200 millones para el desarrollo de proyectos turísticos que aportarían 11,000 nuevas habitaciones hoteleras distribuidas en distintos polos turísticos.

En el caso de Méndez apuntó que el BHD sostuvo cincuenta reuniones con potenciales socios que proyectan inversiones por encima de los 2,970 millones de dólares en distintos polos turísticos e inmobiliarios del país.

Durante el desayuno también habló el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Juan Bancalari, quien felicitó a la banca nacional y al sector privado por los logros alcanzados, así como a Collado y a su personal por el magnífico stand de la República Dominicana.