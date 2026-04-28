República Dominicana enfrenta mafias que se lucran a diario del ingreso de haitianos al país

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El Director General de Migración, Vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD., afirma que la institución que lidera junto a las fuerzas de seguridad y de defensa del Estado dominicano, enfrentan a diario las mafias que se lucran facilitando el reingreso de haitianos que han sido deportados a su país.

Se trata de un tema recurrente —explicó— con el cual lidian todas las instituciones involucradas en esta responsabilidad compartida con Migración y que uno de los principales objetivos de su gestión al frente de la DGM, es “transformar la conducta de quienes tienen a su cargo la vigilancia del territorio nacional”, para centrarse en servir a los mejores intereses nacionales.

Con un promedio diario de unas mil personas detenidas en operaciones conjuntas de interdicción a nivel nacional, con el apoyo del Ministerio de Defensa, el Ejército de República Dominicana, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) y la Policía Nacional, se ha logrado más de un 75% de la meta planteada por el Consejo Nacional de Seguridad, de lograr unas 10 mil deportaciones semanales.

Imágenes de la deportación

Este lunes 27 de abril, se registraron un total de 1,072 detenidos y 806 deportados.

Estas acciones se distribuyeron en puntos estratégicos, destacando la interdicción de 123 personas en la zona de Santo Domingo, San Cristóbal y Monte Plata, así como 102 en la región de La Vega, Duarte y Nagua.

Durante el pasado fin de semana, la DGM detuvo a 2,889 y deportó a 2,506 extranjeros en condición migratoria irregular durante los días viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de abril de 2026, en operativos realizados en todas las provincias del país.

Imágenes de la deportación

El viernes 24 de abril se detuvieron 1,094 personas y se deportaron 807; el sábado 25 de abril se registró la detención de 1,096 personas y deportaron 840 y el domingo 26 de abril fueron detenidas 699 personas y deportadas 859, siguiendo los protocolos establecidos, por los puntos de control fronterizo en Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.

En la gestión de Lee Ballester al frente de Migración, que inició el día 01 de octubre del año 2024 hasta la actualidad, la institución reporta la reconducción a su país de origen de 596,407 extranjeros indocumentados; en el primer trimestre del 2026 se registran 122,228, y lo que va de abril 22,978.