¿Por qué se siente más frío en República Dominicana este enero?"

Un moderado flujo de viento del noreste continúa incidiendo sobre el territorio nacional, generando lluvias dispersas en varias provincias y un ambiente de temperaturas agradables, propias de la estación de invierno.

El INDOMET informó que este patrón climático, combinado con los efectos orográficos locales, está provocando chubascos intermitentes y ráfagas de viento aisladas en zonas como el litoral costero Atlántico, la llanura Oriental, el Valle del Cibao y la cordillera Central.

Temperaturas agradables

Las temperaturas mínimas se ubican entre 18 °C y 20 °C, mientras que las máximas estarán entre 27 °C y 29 °C. El ambiente fresco se siente con mayor intensidad en zonas montañosas y valles del interior, donde incluso podrían presentarse episodios de nieblas o neblinas.

Pronóstico para viernes

Para mañana viernes se espera un aumento de la humedad debido al fortalecimiento del viento del noreste y la presencia de una vaguada en niveles altos de la troposfera. Esto provocará nublados desde la madrugada, acompañados de aguaceros intermitentes de moderados a fuertes, tronadas aisladas y ráfagas de viento en provincias del noreste, el Cibao y la cordillera Central.

En el Distrito Nacional y Santo Domingo se prevén condiciones de medio nublado a nublado, con chubascos aislados y ráfagas de viento ocasionales.