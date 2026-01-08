Santo Domingo 0ºC / 0ºC
¿Por qué se siente más frío en República Dominicana este enero?"

Para mañana viernes se espera un aumento de la humedad debido al fortalecimiento del viento del noreste y la presencia de una vaguada en niveles altos de la troposfera

Lency Alcántara
Lency Alcántara

Un moderado flujo de viento del noreste continúa incidiendo sobre el territorio nacional, generando lluvias dispersas en varias provincias y un ambiente de temperaturas agradables, propias de la estación de invierno.

El INDOMET informó que este patrón climático, combinado con los efectos orográficos locales, está provocando chubascos intermitentes y ráfagas de viento aisladas en zonas como el litoral costero Atlántico, la llanura Oriental, el Valle del Cibao y la cordillera Central. 

Temperaturas agradables

Las temperaturas mínimas se ubican entre 18 °C y 20 °C, mientras que las máximas estarán entre 27 °C y 29 °C. El ambiente fresco se siente con mayor intensidad en zonas montañosas y valles del interior, donde incluso podrían presentarse episodios de nieblas o neblinas.

Pronóstico para viernes

Para mañana viernes se espera un aumento de la humedad debido al fortalecimiento del viento del noreste y la presencia de una vaguada en niveles altos de la troposfera. Esto provocará nublados desde la madrugada, acompañados de aguaceros intermitentes de moderados a fuertes, tronadas aisladas y ráfagas de viento en provincias del noreste, el Cibao y la cordillera Central.

En el Distrito Nacional y Santo Domingo se prevén condiciones de medio nublado a nublado, con chubascos aislados y ráfagas de viento ocasionales.

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

