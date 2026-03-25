República Dominicana lanza primera Maestría en Gestión Colectiva en América Latina

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El Sistema de Gestión Colectiva, en coordinación con la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), avanza en los trabajos de articulación para la apertura, en mayo de este año, de la primera Maestría en Gestión Colectiva de Producciones Artísticas y Culturales, una iniciativa pionera en la República Dominicana y en América Latina.

Una delegación de directivos de dichas entidades, representada por la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (SGACEDOM) y la Sociedad Dominicana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (SODAIE), junto con el presidente de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), José Rubén Gonell, sostuvo un encuentro con el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Rafael Santos Badía, con el objetivo de coordinar acciones concretas que impulsen la formación, certificación y la adecuada inserción de los actores del sector creativo en la industria cultural.

En la reunión participaron los artistas Ramón Orlando, Chucky Acosta, Kinito Méndez, Pochy Familia y Valerio de León, donde se abordaron en detalle los pasos para fortalecer la capacitación del sector cultural y su integración en el mercado laboral.

El ministro Santos Badía destacó el respaldo del Gobierno al sector artístico y su papel en la transformación educativa del país.

En ese sentido, el presidente de la ONDA, José Rubén Gonell, destacó este importante avance para fortalecer las capacidades de los recursos humanos vinculados al sistema de gestión colectiva —incluyendo titulares de derechos, usuarios y entidades gubernamentales—, promoviendo una comprensión integral de la propiedad intelectual.

La maestría será impartida en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con inicio en mayo de este año, como resultado de una alianza estratégica entre las sociedades que integran el Sistema de Gestión Colectiva, la ONDA y el MESCyT. Esto representa un hito en la historia de las entidades de gestión colectiva, al constituirse como el primer programa de formación de alto nivel de su tipo en toda la región.

Estos esfuerzos responden a la necesidad identificada por el Sistema de Gestión Colectiva de profesionalizar el sector autoral y artístico en la República Dominicana, lo que impacta en el fortalecimiento de los mecanismos de regulación, control, licenciamiento y defensa de los derechos patrimoniales de los creadores.

El posgrado tiene como objetivo formar profesionales especializados en la protección, administración y recaudación de regalías, así como en la gestión de los derechos de autor y derechos conexos, áreas fundamentales para el desarrollo sostenible de la industria cultural.

El Sistema de Gestión Colectiva reitera su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta por un sector cultural más sólido, competitivo y alineado con los procesos de transformación educativa del país.