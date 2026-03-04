Día Mundial de la Obesidad: diferencia con el sobrepeso y cómo prevenirla

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Aunque suelen utilizarse como sinónimos, el sobrepeso y la obesidad no se calculan de igual manera. Cada 4 de marzo se celebra el Día Mundial de la Obesidad con el objetivo de concientizar sobre su impacto y prevención.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sobrepeso es una afección caracterizada por una acumulación excesiva de grasa corporal.

La obesidad, en cambio, es definida como una enfermedad crónica con probabilidad de recaídas, derivada de interacciones complejas entre factores como la genética, la neurobiología, las conductas alimentarias, el acceso a una alimentación saludable, las fuerzas del mercado y el entorno social.

La OMS señala que en las últimas décadas la obesidad ha aumentado a nivel mundial. Entre las razones menciona el crecimiento de la seguridad alimentaria, el desarrollo socioeconómico y los cambios en los patrones de alimentación, la actividad física y las conductas sociales e individuales, impulsados por la globalización y los sistemas alimentarios industrializados.

¿Cómo se diagnostican?

El diagnóstico del sobrepeso y la obesidad se realiza midiendo el peso y la estatura para calcular el índice de masa corporal (IMC), que se obtiene dividiendo el peso en kilogramos entre la estatura en metros al cuadrado (kg/m²).

El IMC es un marcador indirecto de la grasa corporal. Por ello, existen otras mediciones complementarias, como el perímetro de la cintura, que pueden ayudar a evaluar el riesgo asociado.

Las categorías del IMC varían según la edad y el sexo, y se aplican de manera diferente en adultos, adolescentes y niños.

Definiciones según la OMS

Población adulta

En adultos, la OMS establece que:

Sobrepeso: IMC igual o superior a 25.

Obesidad: IMC igual o superior a 30.

Población infantil (5 a 19 años)

En niños y adolescentes, el diagnóstico debe considerar la edad:

Sobrepeso: IMC para la edad superior a una desviación estándar por encima de la mediana de referencia de crecimiento de la OMS.

Obesidad: IMC para la edad superior a dos desviaciones estándar por encima de la mediana de referencia.

¿Cómo prevenir?

El centro médico Johns Hopkins Medicine recomienda una combinación de cambios en la alimentación, control de porciones y actividad física: