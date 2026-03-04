Asambleísta George Álvarez valora apertura de guardería infantil en NYC

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El asambleísta de origen dominicano por el Distrito 78 en El Bronx, George Álvarez, valora como un gran logro para las familias de escasos recursos en esta ciudad el anuncio de la gobernadora Kathy Hochul y del alcalde Zohran Mamdani, quienes abrirán las primeras dos mil guarderías infantiles gratuitas en cuatro vecindarios de la Gran Manzana.

Los sectores son Washington Heights e Inwood, en el Alto Manhattan; Kingsbridge y Fordham, en El Bronx; Ozone Park y los Rockaways, en Queens; e East Brooklyn, incluyendo Canarsie, Ocean Hill y Brownsville.

La decisión de ofrecer primero plazas en estas comunidades se basó en la necesidad económica y la infraestructura existente.

En estos sectores residen cientos de padres de familias dominicanas, entre otras etnias, quienes se beneficiarán. Los servicios comenzarán en septiembre próximo, con inscripción continua durante el otoño.

Para el próximo año, se incluirán 12.000 estudiantes, y al final de cuatro años, se incluirá a todos los niños de la ciudad.

“Estoy muy orgulloso de los resultados cuando todos trabajamos juntos por la educación de nuestras comunidades, especialmente en nuestro distrito”, sostuvo Álvarez.

Esta iniciativa representa un paso concreto para aliviar la carga económica que enfrentan miles de familias trabajadoras en NYC, precisó.

Subrayó que esta decisión envía un mensaje claro de equidad: “El acceso a la educación temprana de calidad no puede ser un privilegio; es una inversión en el futuro de nuestros niños y en la estabilidad económica de sus padres”.

Resaltó el impacto positivo que tendrá en comunidades empobrecidas, afectadas por los altos costos del cuidado infantil, que en muchas ocasiones superan los 20.000 dólares anuales.

“El cuidado infantil es inasequible para las familias trabajadoras en todo el país, y es aún más inalcanzable para los trabajadores de salario mínimo y quienes gestionan el cuidado infantil”, dijo el alcalde.

