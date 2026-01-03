De República Dominicana a Pekín, las reacciones internacionales a la captura de Nicolás Maduro

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Este sábado 3 de enero del 2026 el mundo amaneció con la noticia la cual se atrevería a ser la mas impactante del año, la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos a la cabeza de Donald Trump.

De inmediato las reacciones por los diferentes bloques mundiales no se hicieron esperar.

Siendo la mas reciente la del jefe de Estado dominicano, Luis Abinader.

Reacción de Luis Abinader

El presidente Luis Abinader reiteró la posición de República Dominicana respecto a Nicolás Maduro, luego de que la madrugada de este sábado fuerzas especiales de Estados Unidos incursionaran en Venezuela y arrestatan al mandatario venezolano y juzgarlo en suelo estadounidense.

Presidente Luis Abinader

Pekín (China)

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China condenó la operación militar estadounidense: “Estamos profundamente conmocionados y condenamos el uso de la fuerza contra un país soberano y su presidente”. Pekín calificó la acción como una violación flagrante del derecho internacional y advirtió que amenaza la estabilidad regional.

Xi Jinping, presidente de China (foto archivo).

Rusia

El Kremlin denunció la captura como un acto de agresión: “Esto es un ataque armado sin justificación”. Moscú pidió respeto a la soberanía venezolana y alertó sobre el precedente que sienta para otros países.

El presidente Vladímir Putin, según el Kremlin, mostró su apoyo al líder venezolano.EFE

Unión Europea y Francia

La UE expresó preocupación y pidió una “transición democrática ordenada”. Francia instó a evitar una escalada militar: “Debe respetarse el derecho internacional y garantizarse la seguridad de los venezolanos”.

Brasil

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticó la operación: “No podemos aceptar que un país decida por la fuerza el destino de otro”. Brasil convocó a una reunión urgente de la CELAC para evaluar la crisis.

Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. EFEEFE

Argentina

En contraste, el presidente Javier Milei celebró la captura: “Hoy termina una era oscura para Venezuela”. Milei pidió elecciones inmediatas y se alineó con la postura de Washington.

Javier Milei

España

El presidente Pedro Sánchez pidió prudencia: “La comunidad internacional debe actuar con respeto al derecho internacional”. España alertó sobre el riesgo de un precedente peligroso.