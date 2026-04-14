En República Dominicana sobornos son pagados hasta RD$10 mil por paciente

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

Las “coimas” o sobornos son pagados en la red pública y la privada para la transferencia de pacientes con cardiopatías, por montos entre RD$,5000 y RD$10,000 por paciente, lo cual implica un grave problema ético y hecho difícil de demostrar.

Así lo consideró José López Luciano, presidente de la Sociedad Dominicana de Cardiología Intervencionista y quien ejerce para Corazones del Cibao. Alerta que esta práctica es ejcutada en países diversos, Estados Unidos condena al responsable hasta con 10 años de cárcel.

Asegura que no es que colocan stens a corazones sanos, sino que en un sentido no cumple con protocolos y que las aseguradoras no cubren medios diagnósticos.

Es necesario que los verdaderos médicos no caigan en esa trampa ilegal y antiética, recomienda a los que violentan la moral y la ética verse reflejados en el escándalo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Desde la Asociación Dominicana de Cardiólogos Intervencionistas existe preocupación por los cuestionamientos éticos a sus profesionales, vinculados a referir pacientes con enfermedades cardiovasculares por pagos o coimas, asegura el doctor Aramis Gómez, presidente.

López Luciano considera que la prática antiética involucra a médicos generales, internistas y emergenciólogos. Ellos captan a los pacientes y se les paga por referirlos a centros. Asegura que la mayoría de estos casos ocurren en el Cibao, en el Este y Santo Domingo. Se sabe que hay buscones y lo que más le preocupa es que se haga angioplastia, sin la debida demostración de realización, tras la realización de estudios más complejos que no cubre la seguridad social. Se refiere a la cantidad de placa que debe tener una arteria para requerir la colocación de un stens. “Si tú no pagas por ese estudio, yo hago lo que puedo”, es el razonamiento que se hace en algunos profesionales. Las autoridades no supervisan y las coimas se entregan en forma muy muy sutil. Se requiere conciencia y formación moral, explica el presidente de la Sociedad de Cardiología Intervencionistas

La asociación

El doctor Aramis Gómez asegura que en el sistema de salud y seguridad social existe una doble moral, pues, por un lado, cuestionan a los profesionales que supuestamente no se ajustan a protocolos y por otro lado, no se paga para que los especialistas hagan estudios diagnósticos que confirmen las complicaciones. Gómez asegura que como Asociación no van a investigar a sus afiliados, esa, a su juicio, es una responsabilidad que corresponde al Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio Público. “La mayoría de los profesionales son éticos y trabajan apegados a protocolos y a las guías que existen, pero aquí hay doble moral, se supervisa, pero no cubren procedimientos para que haya seguridad, si hay dudas de una patología y el procedimiento que debe realizarse”, dijo Gómez. Hoy publico la denuncia de doctores Fulgencio Severino y Pedro Ureña, sobre en existencia de una red que involucra médicos en referimiento de pacientes por pagos ilegales.