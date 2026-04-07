República Dominicana tiene suficiente producción alimentos para cubrir demanda

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Osmar Benítez, afirmó ayer que el país tiene suficiente producción de alimentos para cubrir la demanda de los consumidores.

Dijo que la República Dominicana “es uno de los pocos países de América Latina privilegiado, que produce lo que consume el pueblo dominicano”.

Precisó que aquí se producen todos los productos de la canasta básica de los consumidores, como arroz, plátano, yuca, batata, pollos, huevos, frutas y vegetales, entre otros rubros de consumo masivo en el país.

Recordó que hace varios años que el país está produciendo el 90 % de los productos que consumen los dominicanos, lo cual ha sido certificado por organismos internacionales, como la FAO.

Benítez, exministro de Agricultura, explicó que hay productos de períodos cíclicos, en los que hay menos producción (algunos víveres: plátano y yuca) suben de precios.

Al ser entrevistado en el programa Hoy Mismo, del canal 9, Color Visión, también se refirió a la eliminación o no de todos los cerdos afectados por la Peste Porcina Africana PPA), señalando que es una decisión del Gobierno. Dijo, sin embargo, que en el país hay una gran inversión de granjas porcinas con bioseguridad, las cuales cumplen los protocolos establecidos.

Recordó que grandes productores de cerdos, como España, China, Brasil y otros, están conviviendo con la PPA.