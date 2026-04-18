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Lluvias

¿Respuesta suficiente? Lo que ha hecho el Gobierno tras los daños por lluvias

El Gobierno dijo, además, que se planifican medidas para reducir riesgos frente a nuevos episodios de precipitaciones.

Mientras, las lluvias continúan afectando distintas regiones del país. Desde hace más de 10 días, dos vaguadas continúan azotando a gran parte del territorio nacional.

Mientras, las lluvias continúan afectando distintas regiones del país. Desde hace más de 10 días, dos vaguadas continúan azotando a gran parte del territorio nacional.

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El presidente Luis Abinader aseguró la semana pasada que la prioridad del Gobierno es salvar vidas, proteger propiedades y preservar infraestructuras, y exhortó a la población a evitar zonas de riesgo. 

Mientras, las lluvias continúan afectando distintas regiones del país. Desde hace más de 10 días, dos vaguadas continúan azotando a gran parte del territorio nacional.

El mandatario informó que se mantienen en sesión permanente con instituciones de respuesta y que se han conformado comisiones especiales para coordinar acciones y garantizar atención a las comunidades afectadas. 

Puerto Plata y otras demarcaciones ya reciben asistencia en alimentos y enseres, según el Gobierno.

El presidente también recorrió barrios del Distrito Nacional y Los Alcarrizos para supervisar la asistencia directa a familias, incluyendo entrega de alimentos, electrodomésticos y enseres. Señaló que ya se disponen recursos de emergencia y que se han asignado fondos complementarios para infraestructura afectada.

De su lado, la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Defensa verificaron daños en Bahoruco, El Seibo y Hato Mayor, constatando puentes y caminos afectados, así como viviendas inundadas. Las visitas buscan identificar las necesidades de las comunidades y coordinar soluciones inmediatas.

En materia de salud, el director del Servicio Nacional de Salud supervisó hospitales en zonas afectadas, ordenando limpieza, reparación de equipos y reposición de medicamentos dañados, como respuesta a inundaciones recientes en la región norte.

Pese a las acciones desplegadas, las lluvias siguen impactando el país, y la respuesta del Gobierno continúa siendo supervisada mediante recorridos y mesas de trabajo en Puerto Plata, Santo Domingo y otras localidades.

El Gobierno dijo, además, que se planifican medidas para reducir riesgos frente a nuevos episodios de precipitaciones.

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