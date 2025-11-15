Revisarán resultados elecciones en el CMD

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

La plancha 1 y 2, cuyos candidatos compitieron en las elecciones del pasado día 12 están enfrentadas por el triunfo en el Colegio Médico Dominicano (CMD).

La plancha 1 que llevó a la doctora Yubelky Aquino no reconoce que el doctor Luis Peña Nuñez, de la plancha número 2 haya sido el ganador. La comisión electoral solo ha emitido un boletín, pues las pugnas entre las partes siguen.

Peña Nuñez en la tarde de ayer envió una nota a los medios de comunicación en la cual asegura que ganó el proceso con 6,795 votos, mientras que la doctora Aquino, según esos datos habría obtenido en segundo lugar con 6,186 votos.

Los miembros de la comisión electoral son médicos de reconocimiento al interno del gremio. La encabeza el doctor Santiago Castro Ventura, Fernando Sánchez Martínez, Eusebio Garrido y Julio Manuel Rodríguez Grullón.

Las elecciones se llevaron a cabo en todo el país con la participación de casi 20 mil médicos.

Los otros dos candidatos fueron los doctores José Antonio Santana, médico familiar, y Clemente Terrero, pediatra infectólogo. Dos de las partes insisten en que ganaron el proceso.