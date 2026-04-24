Riña en Najayo Hombres deja dos heridos: ¿qué dicen las autoridades?

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Cinco privados de libertad del Centro Correccional Najayo Hombres 20, en San Cristóbal, protagonizaron la noche de este jueves una riña por presuntas disputas internas, que dejó a dos de ellos heridos, informó la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).

A través de un comunicado, la entidad indicó que la directora del centro penitenciario, Yadira de los Santos Valdez, identificó a los lecionados como Delvin Yornanny Santana y Robert Cedeño, quienes fueron trasladados a un centro de salud para recibir atenciones médicas.

Mientras que los otros involucrados en el incidente son Alexander Javier Ventura Castro, Carlos Manuel Flete y Luis Junior Martínez Lorenzo.

Asimismo, De los Santos Valdez explicó que las causas de la pelea, ocurrida exactamente a las 8:20 p.m. en el pabellón M1, piso 3, se encuentran bajo investigación, con el objetivo de establecer responsabilidades y aplicar las medidas disciplinarias correspondientes.

“Ante el hecho, adoptamos las medidas precautorias y de control según el protocolo de convivencia y seguridad penitenciaria, reubicando y aislando temporalmente a los otros tres internos involucrados en el incidente, así como dando continuidad a la normalidad y al descanso de los privados de libertad en los demás alojamientos del tercer piso del edificio M1”, explicó la funcionaria.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los heridos.