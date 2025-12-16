Caso Senasa: así se ejecutó el traslado de los imputados a sus lugares de coerción

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El imputado Eduardo Read Estrella fue trasladado este lunes a su residencia para cumplir prisión domiciliaria, luego de que el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impusiera medidas de coerción en su contra por el presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El tribunal dispuso además impedimento de salida del país y la presentación de garantías económicas, como parte del proceso judicial que desarrolla el Ministerio Público.

Incautación de bienes

Como parte de la investigación, la decisión judicial también ordenó la incautación de varios inmuebles pertenecientes a Read Estrella, medida que forma parte del aseguramiento de bienes vinculados al presunto entramado de corrupción.

Medidas contra otras imputadas

En el mismo proceso, las imputadas Heidi Mariela Pineda y Cinty Acosta deberán pagar un millón de pesos por cada compañía aseguradora involucrada, además de cumplir prisión domiciliaria y prohibición de salida del territorio nacional, según dispuso el tribunal.

traslado imputados caso Sensas

Prisión preventiva para exdirector de Senasa

El juez también ordenó 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo Hombres contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del Senasa, señalado por el Ministerio Público como una de las figuras centrales en el presunto esquema de desfalco.

El caso continúa en fase de investigación, mientras las autoridades avanzan en la recopilación de pruebas y en la ejecución de medidas cautelares contra los implicados.