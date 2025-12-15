Roberto Santana asegura que imputados del caso Senasa no recibirán privilegios en prisión preventiva

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

El titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Santana, aseguró este lunes que los siete de los diez imputados por integrar una presunta red de corrupción administrativa que afectó a los afiliados del Seguro Nacional de Salud (Senasa) no recibirán ningún tipo de privilegios al ingresar a los centros penitenciarios donde cumplirán 18 meses de prisión preventiva.

«En este caso, la sociedad se dará cuenta de cómo personas que son imputadas, y cuya medida de coerción consiste en prisión, de que, independientemente de su estatus y caso, nosotros los llevamos a una situación de dignidad, pero sin ningún tipo de privilegios», afirmó Santana.

Adelantó que, como todo privado de libertad, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del Senasa y señalado como cabecilla del “entramado de corrupción”, así como Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo, entran ahora a la fase de observación y estarán recluidos en un lugar viable para las autoridades judiciales.

“No olviden el perfil de estas personas. De hecho, al momento de usted constituirlo en prisión, son personas que hay que colocarlas en un lugar adecuado y seguro para ellos, porque hay una situación de crispación social respecto a esto. Entonces, usted no lo puede colocar en un pabellón junto a 300 privados de libertad, que desayunen, que cenen; no puede hacer eso. Tiene que garantizar la integridad física de esa persona”, explicó el director de Prisiones.

Continuó: “Se tomó esa medida y nosotros garantizamos que se va a cumplir. La sociedad dominicana puede estar tranquila en dos sentidos. Primero, van a estar donde dijo la justicia, y número dos, a la familia les digo: mientras estén ahí no les va a pasar nada. Es decir, ellos tienen asegurada su integridad personal. Esas dos condiciones constituyen la responsabilidad del sistema penitenciario”.

Sobre los servicios de salud que requiere el señor Hazim, titular de la DGSPC precisó: «Mientras nosotros podamos ofrecerle los servicios de salud que él requiere, tanto de salud física como de salud mental, en el contexto de encierro, se los daremos».

Respecto a los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, a quienes el tribunal impuso arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país, Roberto Santana aclaró que también estarán bajo la vigilancia de las autoridades penitenciarias.

“Al que le corresponde prisión domiciliaria también tiene que ser vigilado por el sistema penitenciario para asegurar que lo domiciliario sea contenido; es decir, que se quede ahí, y también hay que verificar qué pasa en el entorno”, dijo el funcionario.

De igual forma, informó que el proceso de traslado de los vinculados a la Operación Cobra desde la cárcel preventiva del Palacio de Justicia, ubicado en Ciudad Nueva, hacia Najayo Hombres y Najayo Mujeres, respectivamente, aún “se está completando”.

Las declaraciones del titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa de televisión El Día, que conducen los periodistas Edith Febles, Germán Marte y Amelia Deschamps.