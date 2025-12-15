Hazim habría monopolizado contratos con imputado Read

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

La empresa Khersum, de Eduardo Read Estrella, recibía en el año 2023 pagos sin justificación estimados en RD$62.3 millones mensuales por prestar servicio de salud a solo el 4.2% de los 500,000 afiliados para los que fue contratada, según los resultadis de la auditoría forense.

La entrada de Read Estrella en el supuesto entramado de corrupción que habría creado Santiago Hazim Libainy en el Senasa se dio en el mismo momento en que este asumió el cargo en la institución.

Según el expediente de solicitud de medida de Coerción a los primeros diez encartados en la “Operación Cobra”, como la llama el Ministerio Público, Hazim habría “monopolizado deliberadamente” la prestación de los servicios de atención primaria a favor de las empresas del Grupo Read, representada por Eduardo.

Las empresas del Grupo Read son las siguientes: Khersun SRL (Punto Familiar de Salud), Deleste, SRL y Farmacard, SRL.

Indica que el primer contrato entre Hazim en representación del Senasa, y Read Estrella, representante de Khersun, se firmó el primero septiembre del 2016, para la compra y venta de servicios de salud para la población afiliada al Senasa del régimen contributivo, “con pagos capitados, sin métodos efectivos ni fiscalizados ni monitoreo”.

La modalidad establecida fue “pago por servicios prestados conforme a las tarifas acordadas en el manual tarifario”.

Cambios mediante adendas

La primera adenda al contrato fue firmada por Hazim y Read el 30 de abril del 2020, para incluir un nuevo servicio: la “consulta de telemedicina”, y se estableció que se haría un pago de RD$285,000, por cada afiliado al Senasa, “ siempre y cuando el prestador de servicios (Khersum) garantizara 1,000 consultas a los afiliados.

Se estipuló que en caso de que el prestador realizara consultas adicionales a esas mil personas “previamente establecidas”, las mismas serían pagadas a RD$285 por cada servicio prestado.

El contrato base volvió a ser modificado el 25 de septiembre del 2020, es decir, cinco meses después, “para agregar el servicio de telemedicina”, dejando sin efecto la adenda anterior donde se había incluido la “consulta de telemedicina”.

El objetivo esencial de la suscripción de esta segunda adenda fue el cambio en la modalidad de pago. Se estableció una suma fija mensual de RD$ 5 millones, para 2,000,000 de afiliados al Senasa.

“Esto representó un incremento en el monto de pago establecido, de RD$4,715,000, equivalentes a 1.654% del monto acordado originalmente con el prestador Khersum, en tan solo 5 meses”, señala el expediente.

Agrega que la segunda adenda también representó un incremento de 1,999,000 los afiliados, y la modalidad de pago fue “por capitación”.

Una tercera adenda se firmó el 7 de octubre del 2020, o sea, 12 días después, para ampliar la población afiliada incluyendo los del régimen subsidiado.

“Pero a diferencia del contrato base (del 2016), en esta tercera adenda se estipuló el pago per cápita por la suma de RD$130 por cada 500,000 afiliados del régimen subsidiado que debían recibir los servicios de salud a todo costo, acordando pagar la suma mensual de RD$65 millones”, dice el expediente.

Una cuarta adenda se firmó 21 de octubre del 2021 para ampliar los servicios adicionado del régimen de los pensionados y jubilados, y establecer para todos los regímenes el pago mediante per cápita.

Según el expediente, “esto se hizo cambiando lo dispuesto originalmente para el régimen contributivo, el cual era por los servicios ofertados, sin observarse ninguna documentación que refiera el criterio del Senasa para disponer la modalidad de pago capitado a Khersum”.

Con la quinta adenda se observó el contrato denominado “Servicios de Telemedicina” del primero de febrero del 2022, “con el objetivo de modificar el contrato para la compra de servicios de salud suscrito en septiembre del 2016 para la renovación del servicio de consulta de telemedicina “y cuya vigencia sería de un año a partir de la firma”.

En cuando al monto a pagar, se estableció una suma fija mensual de RD$5,000,000 para una población de 2,000,000 de afiliados al Senasa. Un primer pago fijo del 50% contra la factura validada, y el otro 50% luego de ser revisado y validados el listado de los servicios prestados a los afiliados.

Destaca el expediente que en este contrato al igual que en el anterior “no se observa la diferencia de ninguna documentación que permita identificar los criterios utilizados para determinar monto y cantidad de afiliados”.

Sexta y última adenda

Fue suscrita el 24 de enero del 2024, e incluyó cambios en las condiciones de pago a Khresum para que en lo adelante los pagos “per cápita” a una prima de RD$130 por mes se pagarían por adelantado dentro de los primeros 10 días calendarios del mes corriente, y los servicios no capitados serían facturados en el mes siguiente de la prestación.

La empresa de Edward Read prestaría los servicios de salud cubiertos en los planes de beneficios a una población cautiva de afiliados.