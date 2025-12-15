Santiago Hazim es enviado a Najayo por caso SeNaSa

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó 18 meses de prisión preventiva contra Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y otros seis implicados en la alegada red de corrupción que habría estafado a los afiliados de esa ARS, con más de RD$15 mil millones.

El juez Rigoberto Sena también envío a la cárcel de Najayo a Gustavo Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Robles Quiñones, exgerente jurídico; Francisco Minaya Pérez, exgerente de Salud; a Rafael Luis Martínez Hazim, sobrino del exdirector de la administradora estatal y fundador de la empresa MyCare, y a los proveedores Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Mientras que a prisión domiciliaria fueron enviados Cinty Acosta Sención, Heidy Mariela Pineda Medina y Eduardo Read Estrella, a quienes también les está impedido salir del país. A Pineda y Acosta Sención el juez además de impuso, de forma individual, una garantía económica de RD$1 millón.

Estos últimos tres imputados el Ministerio Público (MP) le había variado la solicitud de medida, debido a que están colaborando con la investigación.

Decisión histórica

Al concluir la audiencia, el magistrado Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, calificó como histórica la decisión del tribunal que acogió en su totalidad su solicitud de enviar a prisión a siete de los imputados en caso SeNaSa.

Camacho explicó que el juez fundamentó su decisión en la gravedad de los hechos, los cuales fueron calificados como crueles y “extremadamente graves, al punto de describirlos como una traición y una locura colectiva, comparándolos incluso con una forma de holocausto”.

El procurador adjunto manifestó que otro elemento ponderado por el juez fue la colaboración brindada durante la investigación, lo que llevó a dictar prisión preventiva contra la mayoría de imputados.

El director de Persecución afirmó que el Ministerio Público continuará trabajando sin descanso para lograr que todos los implicados respondan ante los tribunales por los hechos que habrían cometido y para presentar en el menor tiempo posible una nueva fase del proceso, que denominó la versión 2.0 del caso SeNaSa.

Medida por presión social

De su lado, Miguel Valerio, defensa de Santiago Hazim, calificó como excesiva la prisión, ya que su defendido tiene un estado de salud delicado.

Pero, además de eso, Valerio entiende que esa medida fue impuesta debido a la presión social, ya que desde tempranas horas de la tarde cientos de personas se apostaron en las afuera del tribunal a exigir justicia y que los acusados sean enviados a la cárcel.

“La calle entró por la ventana al Palacio de Justicia y la justicia salió por la ventana. La presión social no la aguanta nadie. A partir de ahora no hay ninguna garantía más en este país”, expresó el abogado.

El defensor de Hazim dijo que apelará la decisión del juez y que responsabiliza al Presidente de la República y al MP de la salud de su defendido.

Protesta previo a audiencia

Desde las 5:00 de la tarde cientos de personas protestaban de forma pacífica en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, pidiendo que los involucrados en la denominada “Operación Cobra” fueran enviados a prisión.

Debido a esa situación, un fuerte contingente policial y de otros organismos de seguridad fueron apostado en los alrededores del Palacio, a fin de impedir que los manifestantes penetraran al edificio.

A medida que entró la noche el cordón policial fue reforzado. Los manifestantes fueron convocados por Somos Pueblo, la Antigua Orden Dominicana y Generación Z, entre otras.

Aunque la lectura de la resolución estaba pautada para las 6:00 de la tarde, hora a la que llegaron el MP y los abogados querellantes y defensores, el magistrado Rigoberto Sena subió a estrado pasada las 9:00 de la noche. También estuvieron en la audiencia los abogados del equipo de Recuperación de Patrimonio del Estado.