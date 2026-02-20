Rossy Guzmán dice: ¡Soy inocente! Estoy aquí por decir verdad a Ministerio Público

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Al cierre de sus conclusiones ante el primer tribunal colegiado, Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora),se declaró ayer inocente de los cargos de “testaferrato y lavado de activos” que le imputa el Ministerio Público en el caso Coral.

Aseguró que el órgano acusador inició una “cacería de brujas” con ella por supuestamente negarse a declarar que el proyecto inmobiliario Colinas del Oeste era del exdirector del Cusep y principal imputado en el supuesto entramado de criminal que habría estafado al Estado con RD$4,500 millones, el mayor general Adan Cáceres Silvestre.

Y es que según la acusación del MP, ella era la principal del alto oficial “para ocultar fondos pùblicos, utilizando sus empresas y la estructura de su Iglesia, para adquirir bienes con el dinero dinero sustraido al Estado.

Según la imputada, lo que el órgano acusador pretendía era que ella testificara que el proyecto Colinas era propiedad de Cáceres Silvestre.

Agregó que cuando ella le dijo la propiedad era de los también imputados, general Boanerges Reyes Batistas y el capitán de Navío Franklin Antonio Mata Flores, le dijeron que ella estaba encubriendo a Cáceres Silvestre, “y por eso estoy aquí”. Su abogado Robert Encarnación, centró su defensa técnica para cuestionar que el MP utilizara el sobrenombre “la Pastora”, vulnerando su presunción de inocencia.