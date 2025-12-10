¿Cuándo salen y entran los niños de las escuelas en estas festividades 2025?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las vacaciones de Navidad y Año Nuevo iniciarán este 19 de diciembre en todos los centros educativos públicos.

Así está establecido en el calendario escolar del Ministerio de Educación marcando el cierre del primer período del año escolar 2025-2026.

Calendario escolar

Las clases serán retomadas el miércoles 7 de enero de 2026.

El calendario escolar es una herramienta de planificación y trabajo que integra las principales actividades a ejecutar en los centros educativos durante un año lectivo, con el fin de desarrollar los procesos pedagógicos e institucionales en el tiempo oportuno para garantizar los aprendizajes de los estudiantes.