"Salió volando; no topó ni la barandilla": sigue búsqueda de motorista cayó al río en Villa Mella

Publicado por Javier Herrera

El accidente de tránsito registrado la mañana de este miércoles en el puente Presidente Francisco Jacinto Peynado, en Villa Mella, Santo Domingo Norte, fue de tal magnitud que provocó que un motorista cayera directo al río Isabela, "de película".

Así dijeron algunos testigos sobre el hecho que, además, dejó a cuatro personas heridas. Hasta el momento se desconoce la identidad del motorista, a quien buzos del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y e integrantes de la Defensa Civil siguen buscando en el afluente que tiene una longitud aproximada de 69 kilómetros.

El hombre, dicen algunos que presenciaron el accidente, iba en su carril y fue impactado por una guagua del transporte público, supuestamente de las que viajan hacia Yamasá, Monte Plata. "Salió volando; ni topó la barandilla (de seguridad de la estructura vial)", contaron algunos, quienes describieron la lamentable escena como de una producción cinematográfica.

Un video publicado en redes sociales muestra cómo el motorista intenta nadar hacia la orilla del río pero luego desaparece.

Los heridos fueron trasladados a centros de salud cercanos para recibir atenciones médicas especializadas, dijeron las autoridades más temprano.

Para la atención del accidente se desplegaron cuatro ambulancias de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), seis unidades de la Policía Nacional, dos unidades de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), dos unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y una unidad del equipo de Drones del 911.

Hasta el momento, el cuerpo de la persona que cayó al río no ha sido localizado; sin embargo, equipos de la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y el equipo de Drones del 9-1-1 continúan las labores de búsqueda. El caso se encuentra en desarrollo.

El Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad, 9-1-1, exhortó a la ciudadanía a ceder el paso a los vehículos de emergencia para facilitar una atención eficiente.