Saludan decisión de Luis Abinader de detener proyecto Romero

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

El Frente Amplio, saludó la decisión del presidente Luis Abinader de ordenar la detención del proyecto minero Romero en la provincia de San Juan, al considerar que constituye un paso correcto en la defensa del medio ambiente y los intereses de las comunidades.

En una nota enviada a este periodista, la organización política valoró que la medida, sustentada en la Ley 64-00 de Medio Ambiente, reconoce la importancia del marco legal ambiental, pero sobre todo, evidencia el peso determinante que ha tenido el rechazo ciudadano frente a una iniciativa percibida como una amenaza para los recursos naturales y la vida de la población.

María Teresa Cabrera afirmó que esta decisión no puede entenderse sin la firme y sostenida movilización social desarrollada en San Juan y en todo el país, donde organizaciones comunitarias, campesinas, ambientales y sectores populares se levantaron en defensa de su territorio.

“Es la demostración de que cuando el pueblo se organiza y lucha, puede incidir de manera directa en las decisiones del poder”, expresó.

En ese sentido, el Frente Amplio destacó el papel histórico de las masas populares como sujeto fundamental de los procesos de transformación social, señalando que las conquistas en materia de derechos, soberanía y protección ambiental han sido fruto de la presión colectiva y la participación activa de la ciudadanía.

La organización llamó a mantener la vigilancia social y la movilización permanente para garantizar que decisiones como esta se traduzcan en políticas públicas, reiterando que el desarrollo del país debe estar basado en el respeto al medio ambiente, la vida y la dignidad del pueblo dominicano.