Sánchez Roa afirma RD deja consumir 22.1 libras arroz per cápita

Los dominicanos dejaron de consumir 22.1 libras de arroz en 2025, por las importaciones autorizadas por el Ministerio de Agricultura a agiotistas que dispararon los precios. Denunció ayer el exsenador Adriano Sánchez Roa, secretario Agropecuario del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Explicó que el año pasado el consumo per cápita de arroz en en el país se redujo en 22.1 libras, como resultado del alza sostenida de precios, el acaparamiento y una política agropecuaria errada que ha golpeado directamente a las familias de menores ingresos.

Indicó que la caída del consumo es la consecuencia directa de una distorsión del mercado, provocada por comerciantes importadores que controlan los volúmenes disponibles del cereal para mantener precios artificialmente elevados, con la complacencia del Estado.

Sánchez Roa precisó que “con el mismo dinero, los dominicanos están comprando menos arroz. Eso no es una casualidad: es el resultado del acaparamiento y de una política que ha abandonado a los productores nacionales”.

Afirmó que bajo el amparo del Ministerio de Agricultura se implementaron mecanismos de acaparamiento que impidieron que tanto el arroz nacional como el importado llegaran al mercado en cantidades suficientes para provocar una baja de precios.

Sánchez Roa recordó que a pesar de que entre 2021 y 2025 se importaron 6,950,780.32 quintales de arroz, sumados a la producción nacional, el precio del cereal aumentó un 115.6%, colocándolo fuera del alcance de cientos de miles de familias dominicanas. Indicó que, “cuando la importación estaba regulada, en 2021, el consumo per cápita alcanzaba 144.5 libras anuales, porque aún funcionaba la ley de oferta y demanda”.

El dirigente político, advirtió que tras el incremento descontrolado de las importaciones en más de un 850 % durante 2024, y con almacenes saturados de arroz extranjero que bloquearon la colocación oportuna del arroz nacional en las factorías, el consumo cayó en 2025 a apenas 122.4 libras per cápita, reflejando menos alimentos en la mesa de los sectores más pobres.

Criticó que Agricultura haya mostrado más interés en favorecer importaciones que en proteger la producción nacional.