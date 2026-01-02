Sánchez Roa y producción-agro

Creado: Actualizado:

El secretario Agropecuario del PLD, Adriano Sánchez Roa, asegura que los productores agropecuarios del país están quebrados, porque el Gobierno autorizó la importación del 28.2% de los alimentos de origen agropecuario que consume la población. Esa afirmación del agrónomo y dirigente político, contradice a la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que sostiene que la República Dominicana produce el 90% de los alimentos agropecuarios que consume.

En tanto, el presidente Luis Abinader, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, y otros funcionarios dicen que ya el país produce más del 91% de los productos que consume. El ex-senador Sánchez Roa cita que “la desarticulación del Instituto Agrario Dominicano (IAD) agravó la crisis, ya que el 32.7% de los alimentos aún se produce en proyectos de reforma agraria, lo que evidencia el impacto negativo del abandono institucional del campo”. Precisa que “el colapso de la agropecuaria no fue accidental ni climático. Fue una decisión política: abandonar al productor dominicano y entregar el mercado interno a los importadores”.

Además, cree que “política destruyó el crecimiento sostenido de la productividad en rubros estratégicos como arroz, cebolla, ajo, plátano, leche, café, frutales, maíz, habichuelas, tabaco y carne de cerdo, entre otros, debilitando seriamente la soberanía alimentaria nacional. El plátano alcanzó hasta RD$37 por unidad, la yuca pasó de RD$7.50 la libra en 2020 a más de RD$33.0 en 2025, la libra de pollo ha rondado entre RD$125.0 y RD$105.0 y así están los demás precios.