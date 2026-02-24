Santana dice traslado a Las Parras es gradual

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El director de Servicios Penitenciarios, Roberto Santana, informó que entre abril y junio serán trasladados a la cárcel de Las Parras, los privados de libertad que todavía quedan en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

Tras la firma de un convenio de colaboración extratégica con la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica (Codue), el funcionario explicó que no es posible trasladar alrededor de cinco mil prisioneros de un golpe, porque “estarían trasladando el mismo problema al nuevo recinto penitenciario”.

“Si los traslado a todos juntos, sin la posibilidad de evaluarlos, lo que me van es montar La Victoria en el nuevo centro; entonces, tengo que llevarlos poco a poco, los evalúo, los perfilo, y cuando esté listo un grupo, lo saco y entonces sigo con el otro grupo, así sucesivamente”, explicó Santana.

Recordó que inició el proceso con 200 prisioneros, luego con 300 y ahora evalúa a 400, pero que las cifras serán aumentadas cuando el Ministerio de Viviendas y Edificaciones y la compañía constructora entregen el segundo cuadrante de Las Parras, para albergar a 2,400 privados de libertad extra, entre abril y junio.

El convenio

La Oficina Na cional de Apoyo a la Re forma Penitenciaria (Onaprep), que dirige Santana y el Codue acordaron impulsar iniciativas conjuntas orientadas al desarrollo integral de los reos. Incluye inclusión social, salud, educación, participación y prevención de la violencia, para potenciar oportunidades y capacidades, especialmente, en la población juvenil del sistema penitenciario.

Entre los aspectos relevantes del pacto destacan Inclusión social: facilitar el acceso a programas de formación académica, becas de estudio en distintos niveles educativos y oportunidades de desarrollo personal que promuevan la reintegración plena en la sociedad.

El convenio fue rubricado por Santana y por el pastor Feliciano Lacen Custodio, presidente de Codue, en un acto celebrado en la sede central de la organización religiosa, con la presencia de miembros de ambas instituciones.

Una de las peticiones más reiteradas es la mejora de las condiciones de vida de los reos, dada la precaridad en la que cohabitan.