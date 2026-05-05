Santiago Riverón rompe el silencio y da su versión sobre accidente que involucra a su hijo

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, se pronunció este martes sobre el accidente de tránsito en el que está implicado su hijo y que dejó como saldo una mujer fallecida, uno de sus hijos muerto y otro menor hospitalizado.

“Esto ha sido una tragedia que ha involucrado a dos familias, porque mi familia con esta situación también está destrozada”, expresó el funcionario.

Riverón aseguró que una de las situaciones que más les ha afectado han sido las acusaciones difundidas en torno a su hijo.

“Lo que más nos ha dolido a nosotros son algunos comentarios, donde acusan a nuestro hijo de haber consumido sustancias, de ser un borrachón, una persona irresponsable”, manifestó en una entrevista en El sol de la mañana.

El alcalde indicó que su hijo cumple un mes de prisión en la Fortaleza de Dajabón por el caso.

“Mi hijo está destrozado, está cumpliendo un mes de prisión en la Fortaleza de Dajabón. Estamos destrozados, le hemos brindado apoyo a los familiares de las víctimas”, dijo.

Asimismo, ofreció su versión sobre lo ocurrido la noche del accidente. Según afirmó, su hijo conducía a unos 80 kilómetros por hora.

“La señora, que en paz descanse, iba con dos niños en un motor, sin luz adelante ni atrás, y eso le dificultó la visibilidad. Él cuando se dio cuenta, un vehículo venía en vía contraria, pero él no vio nada, solamente escuchó el golpe”, sostuvo.

De igual forma, aseguró que el joven no abandonó la escena tras el impacto.

“Él es un muchacho sumamente responsable. Se quedó ahí, se hincó en medio de la carretera pidiendo auxilio para que trataran de salvar al otro niño que quedó herido”, afirmó.

Riverón insistió en que su hijo no consume alcohol.

“Mi hijo nunca ha tomado alcohol. Es un muchacho que se crio en una habitación lidiando internet y temas tecnológicos. Cumple 19 años en mayo y es criado con una formación intachable en Dajabón”, expresó.

Incluso, sostuvo que su hijo también ha resultado afectado por la tragedia.

“Nadie quiere chocar a nadie, mi hijo es una víctima también”, dijo.

"Entendemos el dolor de esa familia, y ellos van a inventar lo que sea para tratar de buscar otro resultado, pero mi hijo es sano"

Sobre el accidente

La víctima mortal fue identificada como Estefanía Fernández. Según las informaciones disponibles, la joven salía de trabajar de una banca de lotería en horas de la noche y se desplazaba en una motocicleta junto a sus dos hijos.

Producto del accidente, tanto Fernández como uno de los menores fallecieron, mientras otro permanece hospitalizado. Por razones legales, se omite la identidad del menor sobreviviente.