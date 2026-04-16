¿Por qué Santo Domingo enfrenta granizadas y vientos como huracanes?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

En su intervención en El Despertador del Grupo SIN, la directora del Indomet, Gloria Ceballos, explicó que el fenómeno de la microráfaga registrado el pasado lunes en la zona universitaria del Gran Santo Domingo tuvo vientos similares a los de un huracán categoría 1. “No es normal que tengamos granizadas en Santo Domingo, Ocoa o Bayahíbe, pero cada vez serán más frecuentes los eventos extremos”, afirmó.

El evento dejó árboles caídos, daños en viviendas y vehículos, y generó alarma en la población. Las ráfagas superaron los 100 kilómetros por hora, acompañadas de granizadas que sorprendieron a residentes y estudiantes en plena jornada.

Ceballos explicó que este tipo de fenómenos son cada vez más comunes debido al cambio climático y a la variabilidad atmosférica. “Estamos viendo eventos extremos que antes eran raros en nuestro país, y debemos prepararnos para convivir con ellos”, señaló.

La experta insistió en que la población debe tomar conciencia de la vulnerabilidad urbana y rural, y que las autoridades deben reforzar las medidas de prevención para evitar que estos fenómenos se conviertan en tragedias mayores.