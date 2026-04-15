Tipos de granizo: clasificación y cuáles ocurren en República Dominicana

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Tras la caída de granizo durante las lluvias durante la última semana en varias zonas del país, miles de dominicanos fueron testigos por primera vez de este efecto climático y lo que puede causar en el ecosistema.

A continuación, veamos qué es el granizo y cuáles son los tipos que se producen:

¿Qué es el granizo?

El granizo es un fenómeno meteorológico que ha generado miedo a lo largo de la historia en agricultores y elaboración general.

Se trata de pequeñas piedras de hielo que caen durante una tormenta y que necesitan condiciones atmosféricas especiales para que ocurra.

Existen diferentes tipos de granizo según su formación y consecuencias, como el granizo pequeño, el granizo medio, el granizo grande, el granizo irregular, el granizo con capas alternas y el granizo múltiple.

Tipos de granizo

Los tipos de granizo pueden clasificarse según su tamaño, forma y estructura. Estos son los tipos de granizo más comunes que existen:

- Granizo pequeño: este tipo de granizo generalmente tiene un diámetro de menos de 5 milímetros. A menudo, se le conoce como "pequeño granizo" y suele formarse en las etapas iniciales del proceso de congelación en la nube.

- Granizo medio: con diámetros que oscilan entre 5 y 20 milímetros, el granizo de tamaño medio es más prominente y puede causar daño a los cultivos y vehículos. Este tipo de granizo a menudo se forma en el núcleo central de una tormenta más desarrollada.

- Granizo grande: el granizo grande tiene un diámetro que supera los 20 milímetros y puede llegar a ser del tamaño de una pelota de golf o incluso más grande. Este tipo de granizo puede ser extremadamente destructivo y peligroso. Puede dañar edificios, vehículos y cultivos de manera significativa.

- Granizo irregular: a veces, el granizo puede tener formas irregulares, con protuberancias y crestas. Esto se debe a las condiciones variables dentro de la nube y a la formación de capas de hielo desiguales alrededor del núcleo de granizo.

- Granizo con capas alternas: algunas piedras de granizo tienen capas alternas de hielo transparente y opaco. Esto puede deberse a variaciones en la cantidad de agua y la temperatura en diferentes partes de la nube durante su formación.

- Granizo múltiple: en algunas tormentas, las piedras de granizo pueden fusionarse para formar conglomerados más grandes. Estos conglomerados, conocidos como granizo múltiple, pueden tener formas y tamaños irregulares.

¿Qué tipo de granizo cae en República Dominicana?

Granizo Pequeño (Grumos de hielo): Es el más frecuente. Son partículas de hielo con un diámetro menor a 5 mm. A menudo se confunden con "aguanieve" en zonas de montaña como Constanza o Jarabacoa, pero técnicamente es granizo que no alcanzó a crecer.

Granizo Común (Piedras de granizo): Fragmentos de hielo con un diámetro de 5 mm hasta 2 cm (aproximadamente el tamaño de un guisante o una canica). En eventos inusuales asociados a "bombas de aire frío" o vaguadas profundas, se han reportado tamaños similares al de una pelota de golf.