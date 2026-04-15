Efecto climático
Tipos de granizo: clasificación y cuáles ocurren en República Dominicana
El INDOMET explica que para que caiga granizo en un país tan cálido como el nuestro, deben coincidir factores muy específicos
Tras la caída de granizo durante las lluvias durante la última semana en varias zonas del país, miles de dominicanos fueron testigos por primera vez de este efecto climático y lo que puede causar en el ecosistema.
A continuación, veamos qué es el granizo y cuáles son los tipos que se producen:
¿Qué es el granizo?
El granizo es un fenómeno meteorológico que ha generado miedo a lo largo de la historia en agricultores y elaboración general.
Se trata de pequeñas piedras de hielo que caen durante una tormenta y que necesitan condiciones atmosféricas especiales para que ocurra.
Existen diferentes tipos de granizo según su formación y consecuencias, como el granizo pequeño, el granizo medio, el granizo grande, el granizo irregular, el granizo con capas alternas y el granizo múltiple.
Tipos de granizo
Los tipos de granizo pueden clasificarse según su tamaño, forma y estructura. Estos son los tipos de granizo más comunes que existen:
- Granizo pequeño: este tipo de granizo generalmente tiene un diámetro de menos de 5 milímetros. A menudo, se le conoce como "pequeño granizo" y suele formarse en las etapas iniciales del proceso de congelación en la nube.
- Granizo medio: con diámetros que oscilan entre 5 y 20 milímetros, el granizo de tamaño medio es más prominente y puede causar daño a los cultivos y vehículos. Este tipo de granizo a menudo se forma en el núcleo central de una tormenta más desarrollada.
- Granizo grande: el granizo grande tiene un diámetro que supera los 20 milímetros y puede llegar a ser del tamaño de una pelota de golf o incluso más grande. Este tipo de granizo puede ser extremadamente destructivo y peligroso. Puede dañar edificios, vehículos y cultivos de manera significativa.
- Granizo irregular: a veces, el granizo puede tener formas irregulares, con protuberancias y crestas. Esto se debe a las condiciones variables dentro de la nube y a la formación de capas de hielo desiguales alrededor del núcleo de granizo.
- Granizo con capas alternas: algunas piedras de granizo tienen capas alternas de hielo transparente y opaco. Esto puede deberse a variaciones en la cantidad de agua y la temperatura en diferentes partes de la nube durante su formación.
- Granizo múltiple: en algunas tormentas, las piedras de granizo pueden fusionarse para formar conglomerados más grandes. Estos conglomerados, conocidos como granizo múltiple, pueden tener formas y tamaños irregulares.
¿Qué tipo de granizo cae en República Dominicana?
Granizo Pequeño (Grumos de hielo): Es el más frecuente. Son partículas de hielo con un diámetro menor a 5 mm. A menudo se confunden con "aguanieve" en zonas de montaña como Constanza o Jarabacoa, pero técnicamente es granizo que no alcanzó a crecer.
Granizo Común (Piedras de granizo): Fragmentos de hielo con un diámetro de 5 mm hasta 2 cm (aproximadamente el tamaño de un guisante o una canica). En eventos inusuales asociados a "bombas de aire frío" o vaguadas profundas, se han reportado tamaños similares al de una pelota de golf.
El País
Cómo se forman los granizos que cayeron en distintos puntos de República Dominicana
Merilenny Mueses