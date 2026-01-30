Sanz Lovatón resalta en Panamá solidez económica del país

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, dijo en Panamá que la respuesta de República Dominicana frente a la incertidumbre global ha sido una política de Estado clara basada en la institucionalidad, apertura comercial y modernización industrial.

El funcionario trató el tema en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 que se celebra en Panamá, donde afirmó el socio comercial más confiable y estratégico del Caribe.

“No estamos hablando solo de ensamblaje; estamos hablando de integrar a la República Dominicana en las cadenas de valor más sofisticadas del planeta, como la de los dispositivos médicos y los semiconductores. Esto es sinónimo de empleos de mayor calidad y transferencia tecnológica”, planteó Lovatón.

Agregó que en un mundo fragmentado, el capital no solo busca rentabilidad, busca refugio y aliados con valores compartidos y que bajo la visión del presidente Luis Abinader, República Dominicana ha pasado de ser un destino de inversión a convertirse en un Hub Logístico de clase mundial y una plataforma segura para el nearshoring y el friend-shoring”.

Lovatón en la mesa técnica de alto nivel “Comercio en un mundo fragmentado: oportunidades para América Latina y el Caribe”, organizada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).