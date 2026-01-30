En Foro
Sanz Lovatón resalta en Panamá solidez económica del país
Dijo que ya en el país no solo se ensamblaje, sino que se integra en las cadenas de valor más sofisticadas del planeta
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, dijo en Panamá que la respuesta de República Dominicana frente a la incertidumbre global ha sido una política de Estado clara basada en la institucionalidad, apertura comercial y modernización industrial.
El funcionario trató el tema en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 que se celebra en Panamá, donde afirmó el socio comercial más confiable y estratégico del Caribe.
“No estamos hablando solo de ensamblaje; estamos hablando de integrar a la República Dominicana en las cadenas de valor más sofisticadas del planeta, como la de los dispositivos médicos y los semiconductores. Esto es sinónimo de empleos de mayor calidad y transferencia tecnológica”, planteó Lovatón.
Agregó que en un mundo fragmentado, el capital no solo busca rentabilidad, busca refugio y aliados con valores compartidos y que bajo la visión del presidente Luis Abinader, República Dominicana ha pasado de ser un destino de inversión a convertirse en un Hub Logístico de clase mundial y una plataforma segura para el nearshoring y el friend-shoring”.
Lovatón en la mesa técnica de alto nivel “Comercio en un mundo fragmentado: oportunidades para América Latina y el Caribe”, organizada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).