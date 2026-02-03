¿Qué está pasando? 3 series que abordan el cambio climático y dónde verlas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El cambio climático se refiere a las variaciones a largo plazo en las temperaturas y en los patrones climáticos del planeta. Aunque estos cambios pueden producirse de forma natural, por fenómenos como alteraciones en la actividad solar o grandes erupciones volcánicas, desde el siglo XIX la principal causa ha sido la actividad humana, especialmente la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas.

Este fenómeno no solo impacta el medioambiente, sino que también ha servido de inspiración para la industria del entretenimiento.

A través de la ficción, la pantalla ha imaginado futuros posibles y advertido sobre las consecuencias de las decisiones actuales. A continuación, tres series que abordan el cambio climático y sus efectos, y dónde verlas.

Occupied

2019 | 16+ | Drama

“Occupied” es un thriller político ambientado en un futuro cercano en el que Noruega decide detener la producción de petróleo por razones climáticas. Como respuesta, Rusia, respaldada por la Unión Europea, realiza una invasión silenciosa al país, generando un complejo escenario político y social. La serie explora las consecuencias de esta ocupación y los dilemas que enfrenta una nación ante presiones internacionales vinculadas al clima.

¿Dónde ver? Netflix y Prime Video

Snowpiercer

2022 | 3 temporadas | 16+ | Ciencia ficción

Tras un fallido experimento para frenar el calentamiento global, la Tierra queda congelada. Los sobrevivientes habitan un gigantesco tren que viaja constantemente alrededor del planeta. En su interior, las diferencias sociales, políticas y económicas amenazan con romper el frágil equilibrio que mantiene con vida a los pasajeros.

¿Dónde ver? Netflix y Prime Video

Los 100

2020 | 16+ | Acción y ciencia ficción

Cien años después de que un holocausto nuclear devastara la Tierra, un grupo de jóvenes es enviado desde una estación espacial para determinar si el planeta vuelve a ser habitable. La serie muestra los retos de reconstruir la civilización en un entorno marcado por desastres ambientales y conflictos humanos.

¿Dónde ver? Netflix y Prime Video