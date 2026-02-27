Luis Abinader habla del apagón en rendición de cuentas y revela los próximos pasos en el sector eléctrico

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, reconoció que el sistema eléctrico sigue siendo “un reto” para el país y se refirió a los recientes apagones masivos registrados en el sistema eléctrico nacional, durante su rendición de cuentas este 27 de febrero.

“El sistema eléctrico ha sido un reto para todos los gobiernos anteriores. También lo es para nosotros”, afirmó el mandatario, al tiempo que calificó como “inaceptables” las fallas ocurridas. “Nos preocupan y nos ocupan”, agregó.

¿Qué se está haciendo?

Abinader explicó que se están realizando inversiones en el sistema de transmisión, tanto para su ampliación como para reforzar su seguridad. Indicó que el Gobierno ha contratado compañías internacionales especializadas para asesorar en la estabilidad de un sistema que calificó como “cada vez más diverso y complejo”.

Entre las obras ya en operación, destacó la línea de transmisión 345 kV Montecristi–Santiago, que integra la generación de Manzanillo al sistema nacional y fortalece la región Norte. También mencionó la modernización de la línea Cruce Ocoa–Ocoa y la conexión definitiva de Pedernales al sistema eléctrico nacional.

En materia de generación, aseguró que en 2025 se incorporaron 1,138 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, a través de 16 proyectos con una inversión privada superior a US$1,500 millones.

Detalló que el 58 % de esa nueva capacidad —697 megavatios— provino de energías renovables, principalmente solar y eólica, mientras que 438 megavatios corresponden a generación térmica, en su mayoría a gas natural.

Según los datos ofrecidos, la capacidad instalada pasó de 4,921 megavatios en 2020 a 7,120 en 2025, un crecimiento cercano al 45 %. La capacidad solar y eólica superó los 2,000 megavatios, elevando su participación del 11 % al 29 % del total.

Próximas plantas y almacenamiento

El mandatario adelantó que a finales de marzo entrará en funcionamiento la planta Energía 2000, con 290 MW en ciclo simple y hasta 414 MW en ciclo combinado para el verano.

También informó que San Felipe I (460 MW) iniciará operaciones en mayo de 2027; Manzanillo I (426 MW) en diciembre de 2027; y Manzanillo II en el verano de 2028.

En cuanto al almacenamiento, indicó que para el verano de 2026 entrarán 138 MW de AES en baterías, además de otros 300 MW que están en proceso de adjudicación y que estarían listos en unos 18 meses.

Asimismo, anunció que este año se dejará iniciado el primer proyecto de hidrobombeo del país en Sabaneta, San Juan, con capacidad de 250 MW. También se prevé culminar la presa de Guayubín, avanzar en la de Guaigüí e iniciar La Gina en Baní.

Electrificación y distribución

Dijo que desde 2020, cerca de 9,000 viviendas han sido electrificadas mediante el programa Llevando Luz, beneficiando a más de 30,000 personas. Solo en 2025 se ejecutaron 51 proyectos de electrificación rural y suburbana.

En el área de distribución, las empresas realizaron casi 900 mil adecuaciones de suministro e inspecciones durante 2025. Se instalaron 566,879 medidores, se contrataron 357,888 nuevos clientes y se ejecutaron 92,642 desmantelamientos por irregularidades.

Además, se intervinieron 67 subestaciones y se instalaron 11 transformadores, con una inversión de RD$1,488 millones, según detalló el mandatario.