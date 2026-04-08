Seguridad, tecnología y acceso de la mujer: ejes del Congreso Judicial en RD

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La situación actual de los poderes judiciales será el tema central en la 73ava Asamblea anualde la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), la Reunión del Grupo Iberoamericano y de la Unión Internacional de Magistrados (IBA-UIM) que se están celebrando en el país.

Delegaciones de oficiales de 21 organizaciones judiciales de igual número de países debatirán tema como “Seguridad personal y social de los jueces”, “Avances y retos de la carrera judicial”, “Justicia y Tecnología”, y “Acceso de la mujer a la función judicial”, en el evento que se estará desarrollando hasta el 10 de abril en curso en el Hotel Crown Plaza, en esta capital.

En la apertura del cónclave fueron elegidas como presidenta y secretaria general del FLAM y de la IBA-UIM, las magistradas dominicanas Elka Reyes Olivo y Rosanna Vásquez Febrillet, respectivamente, para el período 2026-2028.

Entre las delegaciones oficiales judiciales participantes figuran de América Latina y Europa, tales como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, , Paraguay, Perú y Uruguay.

También participarán delegaciones de España, Italia y Portugal, y organizaciones de los Estados Unidos.

La anfitriona del evento que se desarrolla en el Hotel Crown Plaza, en esta capital, es a Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia (JUDEMU).