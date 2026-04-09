Rosalía canta con Carminho un fado en Lisboa y habla en chino en el confesionario

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La fadista Carminho fue la invitada sorpresa de Rosalía en su primer concierto en Lisboa este miércoles, donde sorprendió a todos pronunciando unas palabras en chino en el confesionario durante una conversación con el creador de contenidos Marcelo Wang.

La artista española actuó hoy en el primero de los dos conciertos que va a dar en la sala MEO Arena de la capital lusa -el siguiente será mañana, jueves- dentro de su gira 'Lux Tour 2026'.

Como invitada sorpresa, la catalana eligió a Carminho, una de las fadistas de Portugal más internacionales, con la que interpretó 'Memória', uno de los temas de su último álbum 'Lux', que ambas cantan en portugués.

'Memória' es un fado melancólico e intimista lleno de 'saudade', la palabra portuguesa para la que el español no tiene traducción y que sirve para definir un sentimiento que mezcla tristeza, anhelo y morriña.

Para el confesionario en Lisboa, uno de los momentos más virales de los últimos conciertos de Rosalía después de que subieran la semana pasada al escenario en Madrid la cantante Aitana y las influencers Shannis y Esty Quesada para contar sus intimidades, la artista española escogió al creador de contenidos chino Marcelo Wang.

Wang le contó en inglés a Rosalía cómo le robaron la cartera y el teléfono móvil en Barcelona, hasta que la cantante le preguntó cómo se dice 'eres una perra en chino" para referirse al autor del robo, a lo que Wang le respondió y la cantante repitió sus palabras, ante un público entusiasmado.

No es la primera vez que ambos aparecen juntos, ya que Rosalía ha participado en varios vídeos de Marcelo Wang, donde este le enseña frases en chino.