Seguridad vial en Higüey: Operativo especial por el Día de la Virgen de la Altagracia y rutas alternas

Higüey, La Altagracia. – La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), la Policía Nacional, la Gobernación Provincial y demás organismos de seguridad y socorro, puso en marcha una amplia jornada de seguridad vial y control del tránsito con motivo de la celebración del Día de la Virgen de la Altagracia, este miércoles 21 de enero.

Como parte de las medidas preventivas, las autoridades establecieron un polígono peatonal en el entorno de la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, en la avenida Libertad y en las calles General Santana, Bienvenido Creales, La Altagracia, Beller, Agustin Guerrero y la calle Santiago, con el objetivo de proteger la integridad física de los miles de feligreses que acuden al templo y garantizar un flujo vehicular ordenado en la ciudad de Higüey.

El dispositivo incluye la habilitación de rutas alternas recomendadas, la regulación del tránsito en vías estratégicas, reforzamiento en las carreteras, orientación a conductores y peatones, así como la presencia permanente de agentes de la DIGESETT para agilizar la circulación y prevenir accidentes de tránsito.

La DIGESETT exhorta a la ciudadanía a respetar las señales de tránsito, seguir las indicaciones de los agentes desplegados en el área y planificar sus desplazamientos con antelación, utilizando las rutas alternas establecidas, a fin de evitar congestiones y contribuir a una movilidad más segura.

Estas acciones forman parte del operativo Altagraciano Conciencia Por La Vida, que realiza el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), reforzando la seguridad vial durante eventos de alta concentración ciudadana y promoviendo una cultura de respeto y responsabilidad en las vías públicas.