Selinée Méndez agradece a Dios por la vida de su hijo tras accidente

La diputada y comunicadora Selinée Méndez expresó públicamente su gratitud a Dios, al personal médico y a los ciudadanos que auxiliaron a su hijo Adolfo Ariel, quien sobrevivió a un grave accidente automovilístico ocurrido el pasado fin de semana en Punta Cana.

En un emotivo mensaje difundido a través de sus redes sociales, Méndez compartió que su hijo ya se encuentra en casa, recuperándose junto a su familia. “Su misericordia nos sostiene y su bondad nos concede la bendición de abrazarnos nuevamente como familia”, escribió.

La comunicadora agradeció profundamente a las personas que brindaron auxilio en el lugar del accidente, calificándolos como “héroes anónimos” cuya valentía y generosidad fueron clave para salvar vidas. También extendió su reconocimiento al Centro Médico Punta Cana y al equipo de CEDIMAT, en especial a los doctores Rivas y Jiménez, por su atención profesional y humana.

Conmovida por la tragedia, Méndez expresó sus condolencias a la familia de Claudio José, quien lamentablemente perdió la vida en el accidente. “Les acompaño en su dolor, deseándoles consuelo y fortaleza ante tan irreparable pérdida”, manifestó.