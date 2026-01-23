Fin de semana largo estará salpicado de fuertes lluvias

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Meteorología (INDOMET) informó que durante este fin de semana se esperan aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tronadas aisladas y ráfagas de viento en varias provincias del país, debido a la incidencia de una vaguada y el viento del este/noreste.

Este viernes en la tarde, las lluvias afectarán principalmente a Monte Plata, Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Peravia, Azua, San Juan, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón y Elías Piña, con posibilidad de inundaciones urbanas y rurales repentinas en zonas vulnerables.

Para mañana sábado, desde la madrugada se prevén chubascos pasajeros en zonas costeras de La Altagracia, Samaná, El Seibo, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Duarte y Espaillat. En horas de la tarde, los nublados con aguaceros y tronadas se extenderán hacia Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata, La Vega, Santiago, San Juan y Monte Cristi, entre otras provincias. En la noche, las lluvias disminuirán, excepto en la costa norte y nordeste.

El domingo, aunque las precipitaciones irán reduciéndose, el viento del este/noreste traerá chubascos aislados en Santo Domingo, Monte Plata, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Hato Mayor, La Altagracia, El Seibo, Samaná, Duarte y María Trinidad Sánchez. Ya en la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado en gran parte del territorio nacional.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán agradables y frescas, con mínimas entre 20 °C y 22 °C y máximas entre 29 °C y 31 °C, especialmente en zonas montañosas y valles del interior, donde también podrían presentarse nieblas y neblinas.