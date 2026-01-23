Así estará el clima
Fin de semana largo estará salpicado de fuertes lluvias
El Instituto Nacional de Meteorología (INDOMET) informó que durante este fin de semana se esperan aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tronadas aisladas y ráfagas de viento en varias provincias del país, debido a la incidencia de una vaguada y el viento del este/noreste.
Este viernes en la tarde, las lluvias afectarán principalmente a Monte Plata, Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Peravia, Azua, San Juan, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón y Elías Piña, con posibilidad de inundaciones urbanas y rurales repentinas en zonas vulnerables.
Para mañana sábado, desde la madrugada se prevén chubascos pasajeros en zonas costeras de La Altagracia, Samaná, El Seibo, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Duarte y Espaillat. En horas de la tarde, los nublados con aguaceros y tronadas se extenderán hacia Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata, La Vega, Santiago, San Juan y Monte Cristi, entre otras provincias. En la noche, las lluvias disminuirán, excepto en la costa norte y nordeste.
El domingo, aunque las precipitaciones irán reduciéndose, el viento del este/noreste traerá chubascos aislados en Santo Domingo, Monte Plata, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Hato Mayor, La Altagracia, El Seibo, Samaná, Duarte y María Trinidad Sánchez. Ya en la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado en gran parte del territorio nacional.
En cuanto a las temperaturas, se mantendrán agradables y frescas, con mínimas entre 20 °C y 22 °C y máximas entre 29 °C y 31 °C, especialmente en zonas montañosas y valles del interior, donde también podrían presentarse nieblas y neblinas.