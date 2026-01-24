Raquel Ferreira destaca factores que consolidan a RD como destino de inversión turística en FITUR 2026

Publicado por Creado: Actualizado:

En el marco de FITUR 2026, la ingeniera Raquel Ferreira, fundadora y directora ejecutiva de Grupo Passos, identificó los factores que, a su juicio, están consolidando a República Dominicana como uno de los destinos más atractivos para la inversión turística, así como los estudios técnicos y las tendencias que hoy están marcando el ritmo de los nuevos desarrollos.

Ferreira afirmó que el país ofrece un entorno que genera confianza al inversionista internacional por la combinación de “estabilidad macroeconómica, continuidad institucional y un marco legal claro para la inversión turística”, a lo que sumó “una demanda sostenida, una conectividad aérea fuerte y un sector privado cada vez más profesionalizado”.

Según explicó, el elemento diferencial es la diversificación del mercado: “el país ya no depende de un solo producto ni de un solo destino. Hay diversificación geográfica y de tipologías, lo que reduce riesgo y permite estructurar inversiones más resilientes y de largo plazo”.

Dos estudios que deben ocurrir antes del diseño y el financiamiento

Al describir el punto de partida recomendado para cualquier inversionista que llega con una idea de proyecto, Ferreira sostuvo que existen dos validaciones iniciales que definen el resto del proceso. “Siempre recomiendo empezar por dos estudios clave. Primero, un análisis de viabilidad urbanística y legal, para confirmar qué se puede hacer realmente en el terreno y bajo qué condiciones.

Segundo, un estudio de mercado y viabilidad económica, que permita definir el mayor y mejor uso del proyecto”. Añadió que “antes de hablar de diseño o financiamiento, es fundamental entender si el proyecto es viable, quién es el consumidor real, a qué precio y con qué rentabilidad”.

Riesgos típicos: el error está en la etapa inicial

Ferreira advirtió que muchos fracasos en proyectos turísticos e inmobiliarios no se explican por falta de demanda, sino por fallas tempranas de estructuración. “Los riesgos más comunes son comprar mal el terreno, subestimar costos, sobreestimar ingresos y estructurar mal el financiamiento”. Frente a esto, indicó que la mitigación depende de una disciplina técnica: “estos riesgos se mitigan con una estructuración técnica adecuada: estudios de mercado realistas, tasaciones alineadas con criterios bancarios, escenarios financieros prudentes y una planificación de proyecto que anticipe problemas antes de que aparezcan”.

En lo relativo a las tasaciones, resulta fundamental destacar que la valuación debe responder de manera estricta a la finalidad de la transacción a realizar, ya que esta disciplina puede adoptar distintos enfoques y metodologías en función del uso previsto del inmueble y del propósito específico del encargo.

Tendencias: más valor agregado y mayor sofisticación del mercado

Entre los cambios que observa en el mercado dominicano, Ferreira señaló una transición hacia productos de mayor diferenciación. “Estamos viendo una clara evolución hacia productos de mayor valor agregado. Crecen las branded residences, los proyectos de uso mixto y los hoteles orientados a experiencias, con menor densidad y mayor calidad”.

También apuntó a una diversificación territorial con polos emergentes y desarrollos “más integrados al entorno”. Para la ejecutiva, este contexto eleva el estándar de la inversión: “el mercado se está sofisticando, y eso exige inversiones mejor estructuradas y más estratégicas”.

Ferreira explicó que el enfoque de Grupo Passos se basa en integrar en una sola visión viabilidad, tasación, finanzas y gestión de proyectos. “No trabajamos por partes: acompañamos al inversionista desde la idea hasta la ejecución”.

Sostuvo que la trayectoria de la firma se ha consolidado en proyectos donde “los estudios de viabilidad y las tasaciones fueron determinantes para obtener financiamiento, ajustar el diseño y viabilizar la inversión”. Concluyó: “nuestro valor está en anticipar riesgos y proteger el capital”.

Sobre Grupo Passos

Grupo Passos es una firma especializada en análisis de inversión, tasaciones y gestión integral de proyectos, que integra ingeniería, arquitectura, economía y finanzas para acompañar al inversionista desde la concepción del proyecto hasta su ejecución y etapas posteriores de cumplimiento normativo, especialmente en desarrollos de gran escala.