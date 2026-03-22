¿No viste el impreso? Resumen de las ediciones del 16 al 21 de marzo del Periódico Hoy

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Les traemos un resumen de las principales noticias ocurridas en la semana, empezando por lunes 16 de marzo de 2026 hasta la edición de ayer sábado 21 de marzo de 2026.

Edición impresa, lunes 16 de marzo de 2026

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Reducir tiempos de traslado: Se inicia construcción del Boulevard Turístico en La Altagracia

Empresarios Turísticos de la provincia La Altagracia y autoridades municipales inician el Boulevard Turístico La Otra Banda en conexión con la Autovía del Coral, una obra vial de cuatro carriles llamada a convertirse en un eje clave para la movilidad en la provincia La Altagracia.

La nueva vía conectará directamente la Autovía del Coral con la Circunvalación de Verón–Punta Cana y la carretera La Otra Banda Veron, lo que permitiría reducir de forma significativa los tiempos de traslado entre comunidades y zonas turísticas que diariamente movilizan a miles de residentes y visitantes.

Edición Impresa, martes 17 de marzo de 2026

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Juramenta el Comité gestor Observatorio de Políticas Ambientales

El presidente Luis Abinader juramentó ayer el Comité gestor del Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas, un mecanismo independiente que velará por la protección, conservación y uso sostenible de los recursos naturales, en especial las áreas protegidas.

La juramentación se llevó a cabo en el Palacio Nacional y responde al decreto 105-26 que establece crear una comisión que se encargue de estructurar y poner en marcha el Observatorio, que será un veedor del Ministerio de Medio Ambiente (Mimarena) y otras entidades estatales.

Edición Impresa, miércoles 18 de marzo de 2026

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Banco Popular y Hábitat mejoraron 5 viviendas y cancha

Voluntarios del Banco Popular Dominicano, en alianza con Hábitat para la Humanidad República Dominicana, construyeron pisos de concreto en cinco viviendas y remodelaron una cancha deportiva en la comunidad de Duzón, municipio de Yaguate.

Los trabajos, que fueron llevados a cabo por 95 miembros del Voluntariado Popular, 20 de Hábitat Dominicana y 50 de la comunidad. beneficiarán directamente a las cinco familias de las viviendas remozadas, así como a 825 personas de Duzón, que contarán con la nueva cancha deportiva.

Edición Impresa, jueves 19 de marzo de 2026

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PLD demanda de Gobierno plan de crisis por guerra; exige aplique austeridad y autoridad moral

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) exigió del Gobierno presentar al país las medidas que tomaría para mitigar los efectos de la situación económica derivada de la guerra de Medio Oriente y enviar señales de austeridad para tener credibilidad y autoridad moral ante la población.

Indicó que está consciente que el país enfrenta una situación compleja que podría exponer al Gobierno a adoptar medidas drásticas para mantener la estabilidad económica, pero la sociedad requiere información y que ha faltado transparencia. Durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, el tema fue tratado por Johnny Pujols, secretario general del PLD, Zoraima Cuello, vicepresidente, Richard Medina y Margarita Pimentel, miembros del Comité Político y Luis Reyes, miembro del Comité Central.

Edición Impresa, viernes 20 de marzo de 2026

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Estudio señala Abinader ha consolidado democracia RD

El presidente Luis Abinader ha posicionado a República Dominicana como uno de los principales ejemplos de avance democrático a nivel global, de acuerdo al más reciente informe del V-Dem Institute 2026, que destaca al país entre las naciones que fortalecen sus instituciones en medio de un contexto mundial marcado por el retroceso de la democracia.

Una nota de Presidencia señala que el estudio, titulado Democracy Report 2026, advierte que la democracia a nivel global ha caído a niveles de 1978, con más autocracias que democracias y con cerca del 74 % de la población mundial viviendo bajo regímenes no democráticos.

Edición Impresa, sábado 21 de marzo de 2026

MP pidió enviar a todos los imputados a juicio de fondo

Ayer, cuando se esperaba que las defensas técnica de los imputados en el caso Intrant comenzaran a responder los cargos y a objetar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, la jueza del sexto juzgado de la Instrucción aplazó la audiencia para el próximo lunes 23 por razones de salud de uno de los inculpados.

Se trata de Mariano Gustini, uno de los cuatro últimos que el MP incluyó en la acusación formal, quien presentó un certificado médico que previamente fue avalado por el Ministerio Público, que no se opuso al diferimiento de la audiencia por esa razón. Aunque conforme al orden de la acusación el primero en exponer sería la defensa de Jochy Gómez, encabezada por Carlos Balcácer, las partes acordaron que primero lo harán las empresas involucradas en el fraude millonario que a través de un proyecto de semaforización se habría gestado desde el Intrant.