Arranca el debate presidencial de Perú: conozca a los 35 candidatos

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El próximo 12 de abril de 2026, los ciudadanos de Perú participarán en las elecciones generales para elegir a su presidente, vicepresidentes, congresistas y representantes al Parlamento Andino. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que la cédula de sufragio incluirá a 36 candidatos presidenciales, reflejando la fragmentación política y la diversidad de propuestas de cara a la principal contienda electoral del país, según informó.

La votación se desarrollará bajo un nuevo formato, en el que el símbolo del partido y la imagen del candidato son los elementos centrales de la cédula, debido a que, por disposición legal, ya no aparece impreso el nombre del aspirante presidencial. De acuerdo con la ONPE, este diseño busca facilitar el proceso ante la alta cantidad de organizaciones políticas, que este año ascienden a 38, aunque solo 36 presentan candidatos a la presidencia.

Lista de los 36 candidatos presidenciales de Perú 2026

A continuación, se presenta el perfil de los 36 postulantes a la presidencia, con información sobre el partido que representan, su trayectoria política, profesión y datos relevantes de su carrera y datos oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Ronald Atencio (Alianza Venceremos)

Ronald Atencio, abogado y exdefensor legal de figuras políticas como Guillermo Bermejo, encabeza la candidatura de Alianza Venceremos. Su experiencia se centra en asesoría jurídica y litigios de alto perfil. No registra cargos ejecutivos previos en la administración pública nacional.

Ronald Atencio (Alianza Venceremos)Fuente externa

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)

Herbert Caller postula por el Partido Patriótico del Perú. Ingeniero industrial y exdirector de empresas mineras, ha participado en gremios empresariales, sin trayectoria parlamentaria ni ejecutiva previa. Su candidatura representa un perfil técnico con énfasis en gestión.

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)Fuente externa

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)

El periodista y exalcalde de Lima Ricardo Belmont lidera el Partido Cívico Obras. De formación comunicador, fue burgomaestre capitalino y ha incursionado en la televisión y radio. Busca regresar a la política nacional tras experiencias en el Congreso.

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)Fuente externa

Alex Gonzáles (Partido Demócrata Verde)

Alex Gonzáles, exalcalde de San Juan de Lurigancho, representa al Partido Demócrata Verde. Ha impulsado iniciativas de seguridad ciudadana en su gestión municipal. Su formación es en administrador de empresas.

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Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)

Jorge Nieto es sociólogo, exministro de Cultura y Defensa, y postula por el Partido del Buen Gobierno. Ha ejercido la docencia universitaria y asesoría en políticas públicas. Se distingue por su trayectoria en carteras ministeriales y análisis político.

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)Fuente externa

Francisco Diez-Canseco (Partido Perú Acción)

Francisco Diez-Canseco, nacido en Lima en 1946, es abogado, periodista y empresario. Fue diputado por Lima entre 1985 y 1990 y presidió comisiones parlamentarias de relevancia. Es fundador y presidente del Partido Político Perú Acción, con el que postula a la presidencia en 2026.

Francisco Diez-Canseco (Partido Perú Acción)Fuente externa

Walter Chirinos Purizaga (Partido PRIN)

Walter Gilmer Chirinos Purizaga, nacido en Paiján en 1968, es contador público y técnico en mercadotecnia. Fue director general de Gobierno Interior en 2018 y fundó el Partido Político PRIN en 2022, organización con la que postula a la presidencia en 2026. Actualmente es el apoderado legal de PRIN.

Walter Chirinos Purizaga (Partido PRIN)Fuente externa

Paul Davis Jaimes Blanco (Partido Progresemos)

Paul Davis Jaimes Blanco, nacido en Lima en 1973, es abogado y licenciado en Ciencias Políticas. Ha ejercido como asesor legal en el sector público y privado. Postula a la presidencia en 2026 por el partido Progresemos.

Paul Davis Jaimes Blanco (Partido Progresemos)Fuente externa

Carlos Espá (Partido Sí Creo)

Carlos Espá Cárdenas, nacido en Piura en 1977, es ingeniero agrónomo y empresario agrícola. Cuenta con experiencia en gestión de proyectos productivos y desarrollo rural. Es candidato presidencial para 2026 por el partido SíCreo.

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Carlos Álvarez (Partido País Para Todos)

Carlos Álvarez, nacido en Lima en 1964, es comunicador social y actor con una extensa trayectoria en medios. Ha liderado proyectos sociales y campañas de educación ciudadana. Postula a la presidencia en 2026 como candidato del partido País Para Todos.

Carlos Álvarez (Partido País Para Todos)Fuente externa

Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021)

Fernando Olivera, abogado y exministro, lidera el Frente de la Esperanza 2021. Fue parlamentario y embajador, conocido por su papel en la lucha anticorrupción durante la transición democrática. Su trayectoria política es de largo aliento.

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Vladimir Cerrón (Partido Perú Libre)

El médico y exgobernador regional Vladimir Cerrón representa a Perú Libre. Su experiencia se vincula al sector salud y la administración regional. Mantiene una orden de prisión preventiva.

Vladimir Cerrón (Partido Perú Libre)Fuente externa

Marisol Pérez Tello (Partido Primero La Gente)

Marisol Pérez Tello, nacida en Lima en 1969, es abogada y exministra de Justicia y Derechos Humanos. Tiene experiencia legislativa como excongresista y docente universitaria. Postula a la presidencia en 2026 por el partido Primero la Gente.

Marisol Pérez Tello (Partido Primero La Gente)Fuente externa

Roberto Sánchez (Partido Juntos por el Perú)

Roberto Sánchez Palomino, nacido en Lima en 1969, es psicólogo, exministro de Comercio Exterior y Turismo y excongresista. Ha trabajado en gestión pública y promoción de derechos sociales. Es candidato presidencial en 2026 por Juntos por el Perú.

Roberto Sánchez (Partido Juntos por el Perú)Fuente externa

José Luna Gálvez (Partido Podemos Perú)

José Luna Gálvez, nacido en Lima en 1955, es economista, empresario y fundador de la Universidad Telesup. Ha desempeñado funciones como congresista y promotor de proyectos educativos. Postula a la presidencia en 2026 por el partido Podemos Perú.

José Luna Gálvez (Partido Podemos Perú)Fuente externa

Armando Massé (Partido Democrático Federal)

Armando Massé Fernández, nacido en Lima en 1958, es administrador de empresas y productor musical. Ha dirigido la Asociación Peruana de Autores y Compositores y gestionado iniciativas culturales. Es candidato presidencial en 2026 por el Partido Democrático Federal.

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Álvaro Paz de la Barra (Partido Fe en el Perú)

Álvaro Paz de la Barra, abogado y exalcalde de La Molina, lidera Fe en el Perú. Su gestión municipal se ha enfocado en seguridad y urbanismo. Es reconocido por su participación en gremios municipales.

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Wolfgang Grozo (Partido Integridad Democrática)

Wolfgang Grozo, nacido en Lima en 1967, es abogado y docente universitario con experiencia en asesoría jurídica y gestión pública. Ha ejercido cargos en instituciones estatales y educativas. Postula a la presidencia en 2026 por el partido Integridad Democrática.

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Keiko Fujimori (Partido Fuerza Popular)

Keiko Fujimori, economista y excongresista, es la candidata de Fuerza Popular. Ha competido en tres procesos presidenciales previos y ejercido la vocería de su bancada. Su trayectoria se asocia a la política parlamentaria y de oposición.

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César Acuña (Partido Alianza Para el Progreso)

César Acuña, ingeniero y empresario educativo, lidera Alianza Para el Progreso. Fundador de la Universidad César Vallejo, ha sido alcalde y gobernador regional, así como congresista. Su experiencia abarca administración pública y educativa.

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Yonhy Lescano (Partido Cooperación Popular)

Yonhy Lescano Ancieta, nacido en Puno en 1959, es abogado y excongresista con amplia trayectoria legislativa. Ha promovido leyes de protección al consumidor y derechos ciudadanos. Es candidato presidencial en 2026 por el partido Cooperación Popular.

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Alfonso López Chau (Partido Ahora Nación)

Alfonso López Chau, ingeniero civil y exrector universitario, lidera Ahora Nación. Su experiencia está vinculada a la gestión educativa y la planificación de infraestructura. Ha ocupado cargos en el sector público y académico.

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Rafael Belaunde (Partido Libertad Popular)

Rafael Belaunde Llosa, nacido en Lima en 1958, es ingeniero industrial y exministro de Energía y Minas. Ha trabajado en el sector público y privado, y tiene experiencia en gestión y consultoría. Es candidato presidencial en 2026 por el partido Libertad Popular.

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Rosario Fernández (Partido Un Camino Diferente)

Rosario Fernández Figueroa, nacida en Lima en 1955, es abogada y ex presidenta del Consejo de Ministros. Ha ocupado cargos ministeriales y ejercido en el ámbito jurídico. Es candidata presidencial en 2026 por el partido Un Camino Diferente.

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José Williams (Partido Avanza País)

José Williams, general retirado del Ejército y congresista, postula por Avanza País. Participó en la operación Chavín de Huántar y ha ejercido funciones de seguridad nacional. Su experiencia es militar y legislativa.

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Carlos Jaico (Partido Perú Moderno)

Carlos Jaico Carranza, nacido en Piura en 1979, es abogado y exsecretario general de la Presidencia. Tiene experiencia en gestión pública y asesoría legal. Es candidato presidencial en 2026 por el partido Perú Moderno.

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Mario Vizcarra (Partido Perú Primero)

Mario Vizcarra, ingeniero civil y hermano del exmandatario Martín Vizcarra, encabeza Perú Primero. Su carrera se ha enfocado en la construcción y el desarrollo de proyectos de infraestructura. No ha ocupado cargos nacionales previos.

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Antonio Ortiz (Partido Salvemos al Perú)

Antonio Ortiz Villano, nacido en Arequipa en 1956, es abogado y empresario con experiencia en gestión privada y proyectos sociales. Ha participado en iniciativas de desarrollo comunitario. Es candidato presidencial en 2026 por el partido Fe en Perú.

Antonio Ortiz (Partido Salvemos al Perú)Fuente externa

George Forsyth (Partido Somos Perú)

George Forsyth, exarquero de fútbol y exalcalde de La Victoria, postula por Somos Perú. Ha trabajado en la administración municipal y en proyectos de seguridad ciudadana.

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Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)

Enrique Valderrama Martínez, nacido en Lima en 1988, es abogado y dirigente juvenil con trayectoria en el Partido Aprista Peruano. Ha participado en espacios de análisis político y liderazgo partidario. Es candidato presidencial en 2026 por el Apra.

Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)Fuente externa

Rafael López Aliaga (Partido Renovación Popular)

Rafael López Aliaga, empresario y exalcalde de Lima, encabeza Renovación Popular. Su experiencia incluye la gestión de empresas ferroviarias y hoteleras, además de la administración municipal.

Rafael López Aliaga (Partido Renovación Popular)Fuente externa

Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú)

Charlie Carrasco Angeles, nacido en Lima en 1980, es economista y consultor en desarrollo organizacional. Ha trabajado en el sector público y privado en gestión de proyectos. Es candidato presidencial en 2026 por el Partido Demócrata Unido Perú.

Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú)Fuente externa

Fiorella Molinelli (Alianza Fuerza y Libertad)

Fiorella Molinelli, economista y exministra de Salud, representa a la Alianza Fuerza y Libertad. Ha dirigido el Seguro Social de Salud (EsSalud) y trabajado en organismos internacionales.

Fiorella Molinelli (Alianza Fuerza y Libertad)Fuente externa

Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores)

Napoleón Becerra Bautista, nacido en Cajamarca en 1957, es ingeniero agrónomo y docente universitario. Ha trabajado en proyectos de desarrollo rural y educación superior. Es candidato presidencial en 2026 por el partido PTE Perú.

Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores)Fuente externa

Roberto Chiabra (Alianza Unidad Nacional)

Roberto Chiabra, general retirado y exministro de Defensa, encabeza la Alianza Unidad Nacional. Ha ocupado cargos en el sector castrense y como asesor en temas de seguridad y defensa nacional.

Roberto Chiabra (Alianza Unidad Nacional)Fuente externa

Mesías Guevara (Partido Morado)

Mesías Guevara, ingeniero electrónico y exgobernador regional, lidera el Partido Morado. Ha sido congresista y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.