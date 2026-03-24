Famosos que han tenido que pagar mucho dinero por abuso sexual; algunos te sorprenderán

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El cantante Sean ‘Diddy’ Combs, condenado a 50 meses de prisión —unos cuatro años y dos meses— por dos cargos de transporte con fines de prostitución y a una multa de 500.000 dólares, se suma a la lista de figuras del entretenimiento señaladas por delitos sexuales.

Estos son algunos de los casos más conocidos:

Michael Jackson

El rey del pop, fallecido en 2009, vio salpicada su exitosa carrera con las denuncias de abusos sexuales a menores.

En 1993 llegó a un acuerdo económico en el caso de los abusos sexuales a un menor de 13 años.

Pero en 2003 fue acusado de 10 cargos de pederastia, aunque en el juicio celebrado en 2005 fue absuelto.

Bill Cosby

El humorista estadounidense se sentó ante la justicia por abusos sexuales en 2015 y fue condenado a diez años de prisión en 2018.

Tras cumplir casi tres años un juzgado anuló la condena y quedó en libertad.

Sin embargo, en 2022 un juez le obligó a pagar 500.000 dólares por abusar en 1975 de Judy Huth, entonces una menor de 16 años, durante una fiesta en la mansión de Playboy.

Jimmy Savile

a la muerte en 2011 de uno de los más famosos presentadores de televisión y radio en el Reino Unido durante décadas, surgieron múltiples denuncias de abusos sexuales contra él.

La investigación concluyó que Savile fue responsable de abusos a alrededor de 500 víctimas, con edades entre los dos y los 75 años.

James Franco

El actor estadounidense pactó en 2021 el pago de 2,3 millones de dólares para cerrar el caso de cinco mujeres estudiantes que le acusaron en 2019 de conducta sexual inapropiada aprovechándose de su condición de profesor de interpretación.

R. Kelly

El rapero estadounidense fue condenado en 2022 a 30 años de cárcel por crimen organizado y abuso y tráfico sexual, tras la denuncia de siete mujeres.

La jueza resumió que el artista utilizó «su fama y su organización para atraer a jóvenes a relaciones sexuales abusivas», una empresa de crimen organizado que duró unos 25 años.

Los fiscales habían solicitado a la juez una sentencia superior a los 25 años, y una multa entre 50.000 y 250.000 dólares "a la luz de la gravedad de los delitos, la necesidad de que sirva como disuasión y la necesidad de proteger al público de nuevos delitos del acusado".

Kevin Spacey

Un juez mediador ordenó a Kevin Spacey pagar casi US$31 millones al estudio que produjo «House of Cards», el exitoso programa de Netflix, por incumplimiento de contrato tras las acusaciones de acoso sexual contra el actor estadounidense.

El fallo secreto se emitió en 2020, pero se hizo público después de que los abogados del estudio, MRC, presentaran una petición judicial para confirmar la compensación.

Spacey, de 62 años, perdió su papel protagónico como un político conspirador en House of Cards y ha mantenido un perfil relativamente bajo desde que fue acusado de crear un ambiente de trabajo «tóxico» en el set al presuntamente hacer comentarios groseros y tocar a los empleados jóvenes sin su consentimiento.

Donald Trump

Un tribunal de apelaciones de Nueva York dictó la indemnización por 83,3 millones de dólares que el presidente de EE.UU., Donald Trump, deberá abonar por difamación a la escritora E. Jean Carroll, después de que ella lo acusara de violación en 2019 y la Justicia declarara culpable al mandatario.

Esta demanda por difamación contra el presidente estadounidense llegó después de que este atacara por diversas vías a la también periodista debido a las acusaciones de abuso sexual que ella hizo en su contra.

Trump utilizó actos públicos, redes sociales e incluso el juicio donde se le halló culpable para cargar contra la autora, hasta el punto de que los abogados de Carroll instaron al jurado a imponer una indemnización cuantiosa para detenerlo.

Gran parte del veredicto (65 millones de dólares) consistió en daños punitivos tras la determinación del jurado de que Trump había actuado con malicia real; es decir, sabiendo que lo que decía era falso o con desprecio temerario hacia la verdad.

El resto, hasta los 83,3 millones de dólares, fueron en concepto de daños y perjuicios para compensar a Carroll.

Harvey Weinstein

Más de 30 mujeres que fueron presuntamente víctimas de acoso sexual por parte del desacreditado magnate de Hollywood Harvey Weinstein han llegado a un acuerdo extrajudicial de 25 millones de dólares que, de ser aprobado, pondría fin a la mayoría de las demandas civiles pendientes contra él.

El New York Times informó eque se había alcanzado un acuerdo preliminar con las numerosas presuntas víctimas de Weinstein en Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña e Irlanda. Según el periódico, la propuesta está pendiente de la aprobación final de los tribunales y de las personas involucradas, pero una vez superados estos últimos obstáculos, las compañías aseguradoras que gestionan la quiebra de The Weinstein Company efectuarían los pagos.

(Con información de EFE, New York Times y BBC Mundo)