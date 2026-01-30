Senado rendirá honores a Ramón Alburquerque Ramírez este domingo en la Asamblea Nacional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

SANTO DOMINGO. – El Senado de la República informa que el próximo domingo 1 de febrero, a las 10:00 A.M., se llevarán a cabo las honras fúnebres oficiales en memoria del ingeniero Ramón Alburquerque Ramírez, expresidente de este órgano legislativo.

El acto solemne tendrá lugar en el Salón de la Asamblea Nacional, donde el pleno de senadores y legisladores rendirá los honores correspondientes a su alta investidura y a su invaluable legado a la democracia dominicana.

Ramón Alburquerque Ramírez fue una de las figuras más influyentes de la política contemporánea en la República Dominicana. Su vida pública se caracterizó por una sólida formación técnica y un profundo compromiso con la institucionalidad.

Alburquerque ocupó la presidencia del Senado en tres periodos, consolidándose como un parlamentario de referencia por su manejo del debate político y su conocimiento de la Constitución y las leyes. Representó con orgullo a su provincia natal, Monte Plata.

Como intelectual fue un destacado ingeniero químico, que puso su capacidad profesional al servicio del país como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Además, dirigió entidades estratégicas como la Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA), la Comisión Nacional de Energía y la Comisión Nacional Técnico Forestal (CONATEF).

Fue una pieza clave en el sistema de partidos, desempeñándose como presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y siendo uno de los miembros fundadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Más allá de la política, Ramón Alburquerque Ramírez se destacó como un pensador crítico y comunicador, manteniendo hasta sus últimos días una presencia activa en el debate nacional a través de su programa “Los Sabios en la Z”.

"Con el fallecimiento del ingeniero Alburquerque, el país pierde a un estadista, a un técnico brillante y a un defensor incansable de los valores democráticos", expresó el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

El Senado de la República reitera la invitación a los actos que iniciarán este sábado 31 de enero en la Funeraria Blandino (Ave. Abraham Lincoln) a partir de las 8:00 A.M., culminando con el homenaje oficial en el Congreso Nacional