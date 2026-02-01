El Senado rinde honores a Ramón Alburquerque

10:17

El Senado de la República realiza en estos momentos las honras fúnebres oficiales en memoria del ingeniero Ramón Alburquerque Ramírez, expresidente de este órgano legislativo.



El acto solemne se desarrolla en el Salón de la Asamblea Nacional, donde senadores y legisladores rinden homenaje a su trayectoria y a su invaluable aporte a la democracia dominicana.



Ramón Alburquerque Ramírez fue una de las figuras más influyentes de la política contemporánea del país, con una vida pública marcada por la formación técnica, el compromiso institucional y un amplio conocimiento de la Constitución. Presidió el Senado en tres períodos y representó a la provincia de Monte Plata.