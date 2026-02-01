Gran Santo Domingo y varias provincias permanecen en alerta por lluvias intensas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que el Gran Santo Domingo y otras provincias del país se mantienen bajo alerta debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el más reciente boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), un sistema frontal localizado próximo a la porción occidental de la isla, junto a una vaguada asociada y los efectos del calentamiento diurno, están generando nublados acompañados de aguaceros moderados a fuertes, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento.

Las lluvias se extienden sobre las regiones norte, noreste, la llanura oriental, la Cordillera Central y el litoral costero caribeño, con mayor incidencia en provincias como Samaná, La Romana, La Altagracia, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, El Seibo, San Cristóbal, Santo Domingo, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez y Monte Cristi.

Provincias bajo alerta verde

El COE mantiene en alerta verde a La Altagracia, La Romana, El Seibo, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, el Distrito Nacional, San Cristóbal, Samaná, Monte Plata y Puerto Plata, ante la posibilidad de inundaciones urbanas y crecidas repentinas.

En ese sentido, las autoridades recomiendan a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

El Indomet también informó que las temperaturas experimentarán un descenso notable durante la noche y la madrugada, especialmente en zonas montañosas y valles interiores, como resultado de la incidencia del frente frío que acompaña este sistema meteorológico.