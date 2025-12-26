Senador Rivera gestiona nuevo camión de bomberos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por: Nathaly Tavarez

El senador por la provincia de Santiago, Daniel Rivera participó este martes en la entrega de un nuevo camión de bomberos al distrito municipal Santiago Oeste, como parte de las acciones destinadas a fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en esta demarcación, caracterizada por una alta frecuencia de incendios.

El vehículo fue donado por el Ministerio de Interior y Policía, institución que dirige la ministra Faride Raful y entregado formalmente por el viceministro de Interior, Edwin Feliz, quien asistió en representación de la funcionaria.

Destacó que la adquisición del camión forma parte de su Agenda Legislativa 2024-2028, tras identificar la urgente necesidad de reforzar el equipamiento del cuerpo de bomberos de Santiago Oeste. Señaló que, al conocer la situación, la ministra Raful inició las gestiones para hacer posible la entrega del mismo.

Rivera afirmó que la entrega del camión de bomberos es un acto de justicia para Santiago Oeste, que por años ha enfrentado emergencias con recursos limitados. Expresó que fortalecer a los cuerpos de socorro es prioridad del Estado, y proteger vidas y propiedades estar por encima de cualquier diferencia. “Cuando apoyamos a nuestros bomberos, estamos cuidando a nuestras familias, comerciantes y al desarrollo de todo el distrito”, acotó. El viceministro Edwin Feliz resaltó la importancia del trabajo de los bomberos como respuesta a cualquier emergencia. “Desde el Ministerio de Interior y Policía hemos entendido la necesidad de fortalecer estos cuerpos. Y con las herramientas que se nos proveen, lleguemos a cada territorio”, expresó Feliz. El alcalde de Santiago Oeste, Eddy Báez, destacó que el equipo es un logro histórico tras años de solicitudes.