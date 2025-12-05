Senadores aprueban en única lectura el Código Procesal Penal

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

A menos de una semana para que se venza el plazo otorgado por el Tribunal Constitucional, el Senado de la República aprobó este viernes, en una única discusión, el proyecto de ley que instituye el Código Procesal Penal y sus modificaciones, luego de que este fuese devuelto por la Cámara de Diputados.

La iniciativa, que recibió 60 modificaciones por parte de los diputados, fue aprobada de manera unánime por los 29 senadores presentes en la sesión.

En lo adelante, el proyecto deberá ser revisado por el Poder Ejecutivo para su posterior promulgación, todo esto antes del 11 de este mes.