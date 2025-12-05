World Worship y Averly Morillo unen talentos en el Klein Memorial Auditorium de Connecticut

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministerio dominicano World Worship compartió escenario con la aclamada artista cristiana Averly Morillo, conocida por sus exitosos temas “Mesías”, “Quién podrá” y “Estoy convencido”, en un evento multitudinario que llenó a capacidad el emblemático Klein Memorial Auditorium de Connecticut, Estados Unidos.

Esta unión musical fue uno de los momentos más destacados del evento, marcado por la pasión y energía de ambos ministerios. El público disfrutó de una experiencia espiritual y musical única, que quedará grabada en la memoria de los asistentes.

Con su presentación en el Klein Memorial Auditorium, ambos artistas reafirmaron su compromiso con la música cristiana y su capacidad de unir a personas de diferentes orígenes y culturas a través de la adoración.

En una velada llena de emociones y esperanza, los más de 1,400 asistentes elevaron sus voces en canciones como “Unción en el Aire”, “Sabaoth” y “Mover del Cielo”, creando una atmósfera de sanidad y restauración espiritual.

‘‘Ser parte del avivamiento que Jesús está levantando en la música sacra latina no tiene comparación. Nos sentimos honradas, no solo de hablar la Palabra de Dios a través de nuestras canciones sino también de poder hacerlo junto a gente tan ungida e importante como Averly Morillo, a quien admiramos increíblemente’’ expresaron las vocalistas de World Worship, Jamilet Gonzalez y Jireh Heredia.

Las intérpretes de “Lo que viene de ti” continúan su gira por Latinoamérica, llevando el mensaje de salvación de Jesús y representando a la República Dominicana en países como Puerto Rico, Estados Unidos, Ecuador, Bolivia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Colombia, Argentina, Perú y Aruba.

Por su parte, Averly Morillo se prepara para cerrar su Tour Leña Nueva en el icónico Coliseo de Puerto Rico, donde logró la venta de más de 4,000 boletos en solo 24 horas, según KPlusMedia. Este récord la convirtió en el evento cristiano con mayor venta en su primer día en la historia del Coliseo, superando incluso a grandes producciones como Hillsong en 2013, pese a las fallas técnicas que presentó la boletería por la alta demanda. El éxito fue tal que se anunció una segunda función tras el sold out inicial.

Se espera que en un futuro próximo ambos ministerios colaboren musicalmente en un estudio de grabación, ya que han manifestado su interés en trabajar juntos. Sus comunidades también han expresado entusiasmo por escuchar sus voces unidas en una canción de adoración que refleje la esencia de ambos proyectos.

Esta potencial colaboración representa un emocionante paso hacia la unión de visiones y talentos de música cristiana, que pretende inspirar a sus seguidores , llevando el mensaje de adoración a un nivel más alto.